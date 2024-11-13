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Закрытый показ "Последней цены" прошел в РУСДРАМе
Закрытый показ "Последней цены" прошел в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Полнометражный фильм "Последняя цена" впервые показали в Абхазии. 13.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-13T20:00+0300
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Полнометражный фильм "Последняя цена" впервые показали в Абхазии.Премьера состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.Картина получила признание кинокритиков и множество наград, добавил Хинтба.На сцену пригласили режиссера Наура Гармелия, актеров и съемочную группу фильма.📎"Последняя цена" рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Фильм уже получил ряд наград на кинофестивалях.
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абхазия, русдрам, культура, кино
Закрытый показ "Последней цены" прошел в РУСДРАМе
20:00 13.11.2024 (обновлено: 08:33 14.11.2024)
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Полнометражный фильм "Последняя цена" впервые показали в Абхазии.
Премьера состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.
"Сегодня у нас знаменательное событие. Мы очень рады, что смогли сделать все для того, чтобы абхазские зрители смогли увидеть в Сухуме премьеру полнометражного игрового кино режиссера Наура Гармелия", — отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Картина получила признание кинокритиков и множество наград, добавил Хинтба.
На сцену пригласили режиссера Наура Гармелия, актеров и съемочную группу фильма.
📎"Последняя цена" рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Фильм уже получил ряд наград на кинофестивалях.