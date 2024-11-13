https://sputnik-abkhazia.ru/20241113/zakrytyy-pokaz-posledney-tseny-proshel-v-rusdrame-1052845331.html

Закрытый показ "Последней цены" прошел в РУСДРАМе

Закрытый показ "Последней цены" прошел в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Полнометражный фильм "Последняя цена" впервые показали в Абхазии. 13.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Полнометражный фильм "Последняя цена" впервые показали в Абхазии.Премьера состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.Картина получила признание кинокритиков и множество наград, добавил Хинтба.На сцену пригласили режиссера Наура Гармелия, актеров и съемочную группу фильма.📎"Последняя цена" рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Фильм уже получил ряд наград на кинофестивалях.

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