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Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны
Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны
Sputnik Абхазия
Возможное назначение директором Национальной разведки США Тулси Габбард, которую на западе неоднократно упрекали в связях с Кремлем и чуть ли не лично с... 14.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-14T16:11+0300
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Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны
Sputnik Абхазия
Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее выступала против предоставления помощи Украине. Еще в 2022 году Габбард была внесена в украинскую базу "Миротворец" и в список "политиков, которые способствуют российской пропаганде". Также Габбард заявляла, что считает очевидной роль США и НАТО в теракте на "Северных потоках".С возвращением Трампа на должность президента США России вновь придется иметь дело с политиком, логику которого невозможно предугадать, считает Баранец.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, сша, дональд трамп, спецоперация, в мире, аудио
Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны
Возможное назначение директором Национальной разведки США Тулси Габбард, которую на западе неоднократно упрекали в связях с Кремлем и чуть ли не лично с Путиным, комментирует российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее выступала против предоставления помощи Украине. Еще в 2022 году Габбард была внесена в украинскую базу "Миротворец" и в список "политиков, которые способствуют российской пропаганде". Также Габбард заявляла, что считает очевидной роль США и НАТО в теракте на "Северных потоках".
"Трамп ― это человек, который нас уже много раз удивил и продолжает удивлять, в том числе и с новыми кадровыми назначениями… Украина будет смиренно принимать все, что будет инициировать Трамп, лишь бы он не отказался от финансовой и оружейной помощи. Безусловно, где-то в недрах политической элиты Украины кто-то вспомнит про американских политических деятелей, которые внесены в базу "Миротворец", но тем не менее, мне кажется, что степень угодничества и лизоблюдства Украины выбрасывает на помойку любые принципиальные позиции, которые мешают Зеленскому и дальше быть прихвостнем Трампа", – отметил Баранец в интервью Sputnik Беларусь.
С возвращением Трампа на должность президента США России вновь придется иметь дело с политиком, логику которого невозможно предугадать, считает Баранец.