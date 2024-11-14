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Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны

Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны

Sputnik Абхазия

Возможное назначение директором Национальной разведки США Тулси Габбард, которую на западе неоднократно упрекали в связях с Кремлем и чуть ли не лично с... 14.11.2024, Sputnik Абхазия

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Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны Sputnik Абхазия Баранец: некоторые идеи Трампа по Украине могут быть нам выгодны

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее выступала против предоставления помощи Украине. Еще в 2022 году Габбард была внесена в украинскую базу "Миротворец" и в список "политиков, которые способствуют российской пропаганде". Также Габбард заявляла, что считает очевидной роль США и НАТО в теракте на "Северных потоках".С возвращением Трампа на должность президента США России вновь придется иметь дело с политиком, логику которого невозможно предугадать, считает Баранец.

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