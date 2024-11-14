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Бюджет Сухума на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей

Бюджет Сухума на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Бюджет Сухума на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей решением горсобрания. 14.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-14T19:31+0300

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2024-11-14T19:31+0300

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экономика

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Бюджет Сухума на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей решением горсобрания. Как объяснил глава города Беслан Эшба, муниципальное предприятие "Водоканал" не может погасить долг за электроэнергию перед "Черноморэнерго" в размере 30 миллионов рублей. По словам начальника управления финансов Алхаса Лагвилава, в бюджет поступило подоходного налога за десять месяцев на сумму 747,3 миллиона рублей при плане в 597,2 миллиона, что составляет перевыполнение на 25%. Таким образом, отметил Лагвилава, возможно не только оплатить задолженность "Водоканала", но и увеличить разделы нескольких статей бюджета.Предложение администрации Сухума было предварительно изучено на заседании постоянно действующей комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию. Депутаты утвердили объем доходов столичного бюджета на 2024 года в сумме 1,845 миллиона рублей, объем расходов — 2,97 миллиарда рублей.

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сухум, администрация города сухум, абхазия, бюджет, экономика