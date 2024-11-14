https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/memorial-voinam-pavshim-pri-bitve-za-kavkaz-otkryli-posle-rekonstruktsii-v-bombore-1052854493.html

Мемориал воинам, павшим при битве за Кавказ, открыли после реконструкции в Бомборе

Мемориал воинам, павшим при битве за Кавказ, открыли после реконструкции в Бомборе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Мемориал на братской могиле советских воинов, павших в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов после реконструкции открыли в селе Бомбора... 14.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Мемориал на братской могиле советских воинов, павших в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов после реконструкции открыли в селе Бомбора Гудаутского района. Объект восстановлен по инициативе 7-й военной базы Минобороны России в Абхазии при содействии Дома Москвы в Сухуме и финансовой поддержки Правительства Москвы. Николай Саданов родился в 1920 году, был призван в 1942 году на военную службу в отдельной стрелковой роте Азовской военной флотилии. Сражался в битве за Кавказ, получил тяжелое ранение и был эвакуирован в тыл, в Абхазию, где и скончался в гудаутском госпитале. Юрий Шишкин родился в 1925 году в Гагре. В 1942 году был призван на военную службу Гагрским РВК. В ходе битвы за Кавказ полк, в котором служил Шишкин, в разное время базировавшийся на аэродромы Бабушера, Бомбора, Алахадзы и Адлер, бомбил живую силу и технику противника на Кубани и в Крыму, искал немецкие и румынские суда в Керченском проливе и на морских коммуникациях, проходивших вдоль кавказского побережья. Шишкин погиб 19 августа 1943 года во время аварийной посадки самолета.

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