Названо количество сельскохозяйственных проектов, одобренных в Абхазии за три года
11:10 14.11.2024 (обновлено: 12:42 14.11.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства" с 2021 по 2024 годы в Абхазии было одобрено 810 проектов на сумму 376,6 миллиона рублей.
Как рассказал в интервью газете "Республика Абхазия" глава Минсельхоза Беслан Джопуа, на реализацию программы с 2021 по 2023 год из республиканского бюджета было выделено 300 миллионов рублей, освоено 292 миллиона.
На эти средства:
приобретены химические средства защиты растений, запчасти для техники, саженцы, оборудование для производства сухофруктов, джемов, компотов, чая, аджики, вина, переработки ореха;
построены капитальные помещения в Ткуарчалском, Гулрыпшском, Сухумском и Гудаутском районах;
закуплено 636 голов крупного и мелкого рогатого скота, 370 ульев с пчелосемьями и 8,6 тысячи голов птицы;
организовано семь рыболовных хозяйств;
введено в оборот 155,7 гектара новых сельскохозяйственных земель;
заложено 118 гектаров многолетних садов;
создано 680 новых рабочих мест.