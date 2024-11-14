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Названо количество сельскохозяйственных проектов, одобренных в Абхазии за три года
Названо количество сельскохозяйственных проектов, одобренных в Абхазии за три года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства" с 2021 по 2024 годы в Абхазии было одобрено 810 проектов на сумму 376,6... 14.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства" с 2021 по 2024 годы в Абхазии было одобрено 810 проектов на сумму 376,6 миллиона рублей.Как рассказал в интервью газете "Республика Абхазия" глава Минсельхоза Беслан Джопуа, на реализацию программы с 2021 по 2023 год из республиканского бюджета было выделено 300 миллионов рублей, освоено 292 миллиона. На эти средства:
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абхазия, сельское хозяйство, общество
абхазия, сельское хозяйство, общество

Названо количество сельскохозяйственных проектов, одобренных в Абхазии за три года

11:10 14.11.2024 (обновлено: 12:42 14.11.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства" с 2021 по 2024 годы в Абхазии было одобрено 810 проектов на сумму 376,6 миллиона рублей.
Как рассказал в интервью газете "Республика Абхазия" глава Минсельхоза Беслан Джопуа, на реализацию программы с 2021 по 2023 год из республиканского бюджета было выделено 300 миллионов рублей, освоено 292 миллиона.
На эти средства:
приобретены химические средства защиты растений, запчасти для техники, саженцы, оборудование для производства сухофруктов, джемов, компотов, чая, аджики, вина, переработки ореха;
построены капитальные помещения в Ткуарчалском, Гулрыпшском, Сухумском и Гудаутском районах;
закуплено 636 голов крупного и мелкого рогатого скота, 370 ульев с пчелосемьями и 8,6 тысячи голов птицы;
организовано семь рыболовных хозяйств;
введено в оборот 155,7 гектара новых сельскохозяйственных земель;
заложено 118 гектаров многолетних садов;
создано 680 новых рабочих мест.
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