https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/nazvano-kolichestvo-selskokhozyaystvennykh-proektov-odobrennykh-v-abkhazii-za-tri-goda-1052848247.html

Названо количество сельскохозяйственных проектов, одобренных в Абхазии за три года

Названо количество сельскохозяйственных проектов, одобренных в Абхазии за три года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства" с 2021 по 2024 годы в Абхазии было одобрено 810 проектов на сумму 376,6... 14.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

общество

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства" с 2021 по 2024 годы в Абхазии было одобрено 810 проектов на сумму 376,6 миллиона рублей.Как рассказал в интервью газете "Республика Абхазия" глава Минсельхоза Беслан Джопуа, на реализацию программы с 2021 по 2023 год из республиканского бюджета было выделено 300 миллионов рублей, освоено 292 миллиона. На эти средства:

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