https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/posrednik-dzyba-ob-okhote-v-abkhazii-i-sokhranenii-fauny-1052846053.html

Посредник: Дзыба об охоте в Абхазии и сохранении фауны

Посредник: Дзыба об охоте в Абхазии и сохранении фауны

Sputnik Абхазия

Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Тимур Дзыба в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о состоянии биоресурсов животного мира. 14.11.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Дзыба об охоте и сохранении животного биоресурса в Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Дзыба об охоте и сохранении животного биоресурса в Абхазии

Удается ли контролировать охоту, какими нормами руководствуются инспекционные органы и как меняется фауна Абхазии, рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и начальник инспекционного отдела ведомства Тимур Дзыба. "Чтобы выявлять нарушения, мы выезжаем в районы. В этом году мы фиксировали нарушения при хоте на перепела. Это браконьерство – охотиться в ночное время с использованием электронных манков и световых устройств. Данный способ запрещен. Люди были задержаны, были изъяты манки, фонари, сачки", – рассказал Дзыба. Слушайте подкаст.

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