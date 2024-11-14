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Посредник: Дзыба об охоте в Абхазии и сохранении фауны
Посредник: Дзыба об охоте в Абхазии и сохранении фауны
Sputnik Абхазия
Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Тимур Дзыба в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о состоянии биоресурсов животного мира. 14.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-14T11:03+0300
2024-11-14T11:03+0300
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Посредник: Дзыба об охоте и сохранении животного биоресурса в Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Дзыба об охоте и сохранении животного биоресурса в Абхазии
Удается ли контролировать охоту, какими нормами руководствуются инспекционные органы и как меняется фауна Абхазии, рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и начальник инспекционного отдела ведомства Тимур Дзыба. "Чтобы выявлять нарушения, мы выезжаем в районы. В этом году мы фиксировали нарушения при хоте на перепела. Это браконьерство – охотиться в ночное время с использованием электронных манков и световых устройств. Данный способ запрещен. Люди были задержаны, были изъяты манки, фонари, сачки", – рассказал Дзыба. Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, экология, охота, животные, аудио
Посредник: Дзыба об охоте в Абхазии и сохранении фауны
11:03 14.11.2024 (обновлено: 11:38 14.11.2024)
Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Тимур Дзыба в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о состоянии биоресурсов животного мира.
Удается ли контролировать охоту, какими нормами руководствуются инспекционные органы и как меняется фауна Абхазии, рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и начальник инспекционного отдела ведомства Тимур Дзыба.
"Чтобы выявлять нарушения, мы выезжаем в районы. В этом году мы фиксировали нарушения при хоте на перепела. Это браконьерство – охотиться в ночное время с использованием электронных манков и световых устройств. Данный способ запрещен. Люди были задержаны, были изъяты манки, фонари, сачки", – рассказал Дзыба.