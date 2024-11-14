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Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга
Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга. 14.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга. Как сообщила РИА Новости ученый секретарь Сочинского географического общества (СГО) Мария Ренева, образцы передадут горнолыжному курорту в Сочи. Минералы собирал сотрудник канатной дороги курорта "Газпром Поляна" на склонах Аибги. Хребет Аибга имеет четыре основные вершины, наивысшая из них — гора Каменный столб, ее высота более двух тысяч метров над уровнем моря.
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сочи, горы, новости, ученые
Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга
15:00 14.11.2024 (обновлено: 18:18 14.11.2024)
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга.
Как сообщила РИА Новости ученый секретарь Сочинского географического общества (СГО) Мария Ренева, образцы передадут горнолыжному курорту в Сочи.
Минералы собирал сотрудник канатной дороги курорта "Газпром Поляна" на склонах Аибги.
"Определяем, как назвать, полсотни примерно. Уже закончили определение, на этой неделе передадим обратно с описанием, а они (сотрудники горного курорта - ред.) выставят в витрине на станции канатной дороги", — пояснила Ренева.
Хребет Аибга имеет четыре основные вершины, наивысшая из них — гора Каменный столб, ее высота более двух тысяч метров над уровнем моря.