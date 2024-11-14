https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/rossiyskie-geologi-identifitsirovali-polsotni-obraztsov-gornykh-porod-khrebta-aibga-1052853099.html

Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга

Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга. 14.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские геологи идентифицировали полсотни образцов горных пород хребта Аибга. Как сообщила РИА Новости ученый секретарь Сочинского географического общества (СГО) Мария Ренева, образцы передадут горнолыжному курорту в Сочи. Минералы собирал сотрудник канатной дороги курорта "Газпром Поляна" на склонах Аибги. Хребет Аибга имеет четыре основные вершины, наивысшая из них — гора Каменный столб, ее высота более двух тысяч метров над уровнем моря.

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Sputnik Абхазия

сочи, горы, новости, ученые