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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-voznesenka-na-pokrovskom-napravlenii-v-dnr-1052853241.html
Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России. 14.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР

14:30 14.11.2024 (обновлено: 18:23 14.11.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28261 единица специальной военной автомобильной техники.
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