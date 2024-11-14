Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР
14:30 14.11.2024 (обновлено: 18:23 14.11.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35785 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19208 танков и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17845 орудий полевой артиллерии и минометов, 28261 единица специальной военной автомобильной техники.