https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/takie-obstoyatelstva-belokurova-o-razvitii-molodezhnoy-politiki--1052846455.html

Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики

Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики

Sputnik Абхазия

Руководитель Всероссийского проекта "Школа государственной службы" Варвара Белокурова в эфире радио Sputnik рассказала об образовательных семинарах для молодых... 14.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-14T12:28+0300

2024-11-14T12:28+0300

2024-11-14T13:07+0300

радио

подкасты

абхазия

такие обстоятельства

молодежь

росмолодежь

госкомитет по по молодежной политике абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0e/1052847991_0:61:1020:634_1920x0_80_0_0_16f912dae6f900b88cb5b6ee1cc13982.jpg

Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики

В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Какие темы поднимаются на семинарах, насколько важно формировать повестку современной молодежной политики, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель Всероссийского проекта "Школа государственной службы" Варвара Белокурова.Организовали семинары Госкомитет республики по делам молодежи и спорта, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Дома Москвы и представительства Россотрудничества в Абхазии.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, такие обстоятельства, молодежь, росмолодежь, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио