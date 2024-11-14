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Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики
Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики
Sputnik Абхазия
Руководитель Всероссийского проекта "Школа государственной службы" Варвара Белокурова в эфире радио Sputnik рассказала об образовательных семинарах для молодых... 14.11.2024, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики
В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Какие темы поднимаются на семинарах, насколько важно формировать повестку современной молодежной политики, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель Всероссийского проекта "Школа государственной службы" Варвара Белокурова.Организовали семинары Госкомитет республики по делам молодежи и спорта, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Дома Москвы и представительства Россотрудничества в Абхазии.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, молодежь, росмолодежь, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, молодежь, росмолодежь, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио

Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики

12:28 14.11.2024 (обновлено: 13:07 14.11.2024)
Радио
Такие обстоятельства: Белокурова о развитии молодежной политики
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Руководитель Всероссийского проекта "Школа государственной службы" Варвара Белокурова в эфире радио Sputnik рассказала об образовательных семинарах для молодых людей и специалистов в области молодежной политики.
В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Какие темы поднимаются на семинарах, насколько важно формировать повестку современной молодежной политики, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель Всероссийского проекта "Школа государственной службы" Варвара Белокурова.
Организовали семинары Госкомитет республики по делам молодежи и спорта, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Дома Москвы и представительства Россотрудничества в Абхазии.
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