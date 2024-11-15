https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/aslan-bzhaniya-otkazalsya-ukhodit-v-otstavku-1052876123.html

Аслан Бжания отказался уходить в отставку

Аслан Бжания отказался уходить в отставку

Sputnik Абхазия

Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T21:55+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку на фоне акции протеста в Сухуме. Глава государства отметил, что акции протеста "в очередной раз поставили республику перед большими проблемами" и добавил, что власти будут предпринимать усилия по ликвидации их последствий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/deputaty-parlamenta-abkhazii-nachali-peregovory-s-prezidentom--1052868956.html

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