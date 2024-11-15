https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/aslan-bzhaniya-otkazalsya-ukhodit-v-otstavku-1052876123.html
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Sputnik Абхазия
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T21:55+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку на фоне акции протеста в Сухуме. Глава государства отметил, что акции протеста "в очередной раз поставили республику перед большими проблемами" и добавил, что власти будут предпринимать усилия по ликвидации их последствий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/deputaty-parlamenta-abkhazii-nachali-peregovory-s-prezidentom--1052868956.html
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Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку на фоне акции протеста в Сухуме.
"Руководство Абхазии, президент, вице-президент, премьер-министр, члены правительства находятся на местах, в Абхазии, и будут находиться на местах, и будут работать дальше", - подчеркнул он в своем обращении.
Глава государства отметил, что акции протеста "в очередной раз поставили республику перед большими проблемами" и добавил, что власти будут предпринимать усилия по ликвидации их последствий.