https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/deputaty-narodnogo-sobraniya-ne-utverdili-povestku-sessii-1052860122.html

Депутаты Народного Собрания не утвердили повестку сессии

Депутаты Народного Собрания не утвердили повестку сессии

Sputnik Абхазия

В числе вопросов повестки был вопрос ратификации соглашения об осуществлении российских инвестпроектов в Абхазии. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента не утвердили повестку дня, сессия не состоится.По словам Ашуба, это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности, которому подверглись народные избранники. Он отметил, что "некоторые депутаты отказываются работать в таких условиях".

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