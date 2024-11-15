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Депутаты Народного Собрания не утвердили повестку сессии
Депутаты Народного Собрания не утвердили повестку сессии
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В числе вопросов повестки был вопрос ратификации соглашения об осуществлении российских инвестпроектов в Абхазии. 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T11:54+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента не утвердили повестку дня, сессия не состоится.По словам Ашуба, это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности, которому подверглись народные избранники. Он отметил, что "некоторые депутаты отказываются работать в таких условиях".
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Депутаты Народного Собрания не утвердили повестку сессии
В числе вопросов повестки был вопрос ратификации соглашения об осуществлении российских инвестпроектов в Абхазии.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента не утвердили повестку дня, сессия не состоится.
В зале заседания присутствует 21 депутат из 35, и спикер Лаша Ашуба предложил проголосовать за перенос.
По словам Ашуба, это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности, которому подверглись народные избранники.
Он отметил, что "некоторые депутаты отказываются работать в таких условиях".