https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/glavnyy-chetverg-kvekveskiri-ob-obrazovatelnoy-rabote-v-ochamchyrskom-rayone--1052858473.html

Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе

Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

Заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T12:44+0300

2024-11-15T12:44+0300

2024-11-15T12:44+0300

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Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе

Какие вопросы решают сегодня в сфере образования в Очамчырском районе, как проходит работа по идеологическому воспитанию и в какие проекты вовлекают молодежь и школьников, в эфире радио Sputnik рассказала Лела Квеквескири - заместитель завотдела образования администрации Очамчырского района.Слушайте подкаст.

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