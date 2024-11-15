https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/glavnyy-chetverg-kvekveskiri-ob-obrazovatelnoy-rabote-v-ochamchyrskom-rayone--1052858473.html
Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе
Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
Заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T12:44+0300
2024-11-15T12:44+0300
2024-11-15T12:44+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
очамчырский район
образование
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052858562_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_cd37fcc8d16a61774926cc82715df09d.jpg
Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе
Какие вопросы решают сегодня в сфере образования в Очамчырском районе, как проходит работа по идеологическому воспитанию и в какие проекты вовлекают молодежь и школьников, в эфире радио Sputnik рассказала Лела Квеквескири - заместитель завотдела образования администрации Очамчырского района.Слушайте подкаст.
абхазия
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052858562_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f458ee1d4dd2b3ff9daedf0290e6e849.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, образование, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, образование, аудио
Главный четверг: Квеквескири об образовательной работе в Очамчырском районе
Заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Какие вопросы решают сегодня в сфере образования в Очамчырском районе, как проходит работа по идеологическому воспитанию и в какие проекты вовлекают молодежь и школьников, в эфире радио Sputnik рассказала Лела Квеквескири - заместитель завотдела образования администрации Очамчырского района.