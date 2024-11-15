https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/khutaba-rasskazal-kakie-popravki-v-vybornoe-zakonodatelstvo-rassmotrit-parlament--1052849813.html

Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент

Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент

Sputnik Абхазия

Депутат Парламента Даут Хутаба в интервью радио Sputnik рассказал, какие поправки ждет закон о выборах президента до ближайшего голосования. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

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Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент Sputnik Абхазия Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент

11 ноября состоялось заседание комитета Народного Собрания по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели поправки в конституционный закон республики Абхазия "О выборах президента", который направлен на устранение пробелов и противоречий в действующем выборном законодательстве. Предложенные депутатами поправки в интервью радио Sputnik прокомментировал депутат Парламента, председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.Слушайте подкаст.

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