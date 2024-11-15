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Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент
Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент
Sputnik Абхазия
Депутат Парламента Даут Хутаба в интервью радио Sputnik рассказал, какие поправки ждет закон о выборах президента до ближайшего голосования. 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T11:08+0300
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Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент
Sputnik Абхазия
Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент
11 ноября состоялось заседание комитета Народного Собрания по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели поправки в конституционный закон республики Абхазия "О выборах президента", который направлен на устранение пробелов и противоречий в действующем выборном законодательстве. Предложенные депутатами поправки в интервью радио Sputnik прокомментировал депутат Парламента, председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.Слушайте подкаст.
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Хутаба рассказал, какие поправки в выборное законодательство рассмотрит Парламент
11:08 15.11.2024 (обновлено: 11:09 15.11.2024)
Депутат Парламента Даут Хутаба в интервью радио Sputnik рассказал, какие поправки ждет закон о выборах президента до ближайшего голосования.
11 ноября состоялось заседание комитета Народного Собрания по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели поправки в конституционный закон республики Абхазия "О выборах президента", который направлен на устранение пробелов и противоречий в действующем выборном законодательстве. Предложенные депутатами поправки в интервью радио Sputnik прокомментировал депутат Парламента, председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.