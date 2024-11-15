https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/minturizma-situatsiya-v-abkhazii-ne-otrazitsya-na-turistakh-1052871190.html

Минтуризма: внутриполитическая ситуация в Абхазии не отразится на туристах

Минтуризма: внутриполитическая ситуация в Абхазии не отразится на туристах

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих, говорится в заявлении Минтуризма республики. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-15T19:07+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих, говорится в заявлении Минтуризма республики. Соглашения с туроператорами остаются в силе, вся инфраструктура функционирует в обычном режиме. Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.Протестующие проникли в здания Парламента и Администрации Президента. Они требуют отставки главы государства и проведения досрочных выборов.

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