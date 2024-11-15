https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/minturizma-situatsiya-v-abkhazii-ne-otrazitsya-na-turistakh-1052871190.html
Минтуризма: внутриполитическая ситуация в Абхазии не отразится на туристах
Минтуризма: внутриполитическая ситуация в Абхазии не отразится на туристах
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих, говорится в заявлении Минтуризма республики. 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T19:07+0300
2024-11-15T19:07+0300
2024-11-15T19:07+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046473265_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2131e49a3cf871029eda24a9f11e8d98.jpg
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих, говорится в заявлении Минтуризма республики. Соглашения с туроператорами остаются в силе, вся инфраструктура функционирует в обычном режиме. Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.Протестующие проникли в здания Парламента и Администрации Президента. Они требуют отставки главы государства и проведения досрочных выборов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046473265_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e6315680cb08fc8c75376327376f74a0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Минтуризма: внутриполитическая ситуация в Абхазии не отразится на туристах
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik.
Внутриполитические процессы в Абхазии никак не отразятся на отдыхающих, говорится в заявлении
Минтуризма республики.
Соглашения с туроператорами остаются в силе, вся инфраструктура функционирует в обычном режиме.
"Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке", — говорится в тексте.
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как не состоялась сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.
Протестующие проникли в здания Парламента и Администрации Президента. Они требуют отставки главы государства и проведения досрочных выборов.