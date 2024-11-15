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Общественная палата Абхазии призвала власть и оппозицию сесть за стол переговоров
Общественная палата Абхазии призвала власть и оппозицию сесть за стол переговоров
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Общественная палата Абхазии призвала власть и оппозицию решить урегулировать конфликт за столом переговоров. 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T19:02+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Общественная палата Абхазии призвала власть и оппозицию решить урегулировать конфликт за столом переговоров.В обращении подчеркивается, что обе стороны несут ответственность за судьбу народа и республики, и должны вернуть противостояние в правовое поле. "Учитывая, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Абхазия должна быть назначена дата очередных президентских выборов, считаем необходимым возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог", - говорится в заявлении.Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.Протестующие проникли в здания Парламента и Администрации Президента. Они требуют отставки главы государства и проведения досрочных выборов.
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абхазия, новости
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Общественная палата Абхазии призвала власть и оппозицию решить урегулировать конфликт за столом переговоров.
В обращении подчеркивается, что обе стороны несут ответственность за судьбу народа и республики, и должны вернуть противостояние в правовое поле.
"Учитывая, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Абхазия должна быть назначена дата очередных президентских выборов, считаем необходимым возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог", - говорится в заявлении.
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.
Протестующие проникли в здания Парламента и Администрации Президента. Они требуют отставки главы государства и проведения досрочных выборов.