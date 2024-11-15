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Ратификацию Соглашения об инвестдеятельности рассмотрят в Парламенте
Ратификацию Соглашения об инвестдеятельности рассмотрят в Парламенте
Sputnik Абхазия
Соглашение об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии было подписано 30 октября. 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T11:36+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Началась сессия Народного Собрания Абхазии. Сторонники оппозиционных сил собираются на набережной на акцию протеста. Они выступают против ратификации. У комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности: подъезды перекрыты военными машинами, дежурят сотрудники силовых структур.
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абхазия, новости
Ратификацию Соглашения об инвестдеятельности рассмотрят в Парламенте
Соглашение об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии было подписано 30 октября.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Началась сессия Народного Собрания Абхазии.
Депутаты рассмотрят несколько вопросов, в том числе ратификацию межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности, подписанного 30 октября.
Сторонники оппозиционных сил собираются на набережной на акцию протеста. Они выступают против ратификации.
У комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности: подъезды перекрыты военными машинами, дежурят сотрудники силовых структур.