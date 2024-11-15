https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/ratifikatsiyu-soglasheniya-ob-investdeyatelnosti-rassmotryat-v-parlamente-1052858343.html

Ратификацию Соглашения об инвестдеятельности рассмотрят в Парламенте

Ратификацию Соглашения об инвестдеятельности рассмотрят в Парламенте

Sputnik Абхазия

Соглашение об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии было подписано 30 октября. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T11:36+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Началась сессия Народного Собрания Абхазии. Сторонники оппозиционных сил собираются на набережной на акцию протеста. Они выступают против ратификации. У комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности: подъезды перекрыты военными машинами, дежурят сотрудники силовых структур.

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