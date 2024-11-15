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"Серебро" на двоих: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

"Серебро" на двоих: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 7452 протокола за различные нарушения ПДД в октябре. 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T09:00+0300

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2024-11-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии выписали 191 штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в минувшем октябре – на три протокола меньше чем в сентябре. Ровное количество протоколов было составлено в Гагрском и Гудаутском районах – по 48. При этом можно отметить, что в сентябре в Гагре было оштрафовано 67 нетрезвых автолюбителей, в Гудауте – 16. На третьей позиции снова Очамчырский район с 13 штрафами, что на одно "письмо счастья" меньше чем в сентябре. В шаге от "пьедестала" остался Сухумский район, где блюстители правопорядка на дорогах страны оштрафовали за аналогичное нарушение девять автомобилистов. Галский и Гулрыпшский районы – по четыре протокола. В Ткуарчале за месяц "попался" всего один водитель подшофе. Несовершеннолетних подвыпивших "лихачей" выявлено не было, как и в последние несколько месяцев. Двум самым молодым нарушителям в прошлом месяце было по 20 лет. Они из Гудауты и Сухума. Самому старшему "поклоннику" горячительных напитков, севшему за руль после их распития, было 65 лет – он из Гулрыпшского района и младше своего сентябрьского "предшественника" на четыре года. Среди нарушителей в октябре были не только граждане Абхазии. "Поддержку" им оказали также 16 гостей из Российской Федерации и один из Турции. Не оставили мужчин в одиночестве представительницы прекрасной половины человечеств. Всего с октябрь штрафным санкциям за управление автомобилем в нетрезвом виде подверглись четыре женщины. Самой младшей из них было 28 лет, а самой старшей – 40 лет.

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