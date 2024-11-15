https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/zakharova-moskva-ozabochena-razvitiem-situatsii-v-abkhazii-1052869233.html

Захарова: Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии

Захарова: Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии

Sputnik Абхазия

Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-15T17:33+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. В России с озабоченностью следят за событиями в Абхазии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Она отметила, что кризисная ситуация, спровоцированная оппозицией, которая не смогла урегулировать разногласия с властью путем диалога, тормозит развитие республики. МИД России рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в республику, а тем, кто уже находится там, проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков и при возможности выехать из страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/deputaty-parlamenta-abkhazii-nachali-peregovory-s-prezidentom--1052868956.html

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