https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/zakharova-moskva-ozabochena-razvitiem-situatsii-v-abkhazii-1052869233.html
Захарова: Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии
Захарова: Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии
Sputnik Абхазия
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации... 15.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-15T17:33+0300
2024-11-15T17:33+0300
2024-11-15T17:33+0300
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мария захарова
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. В России с озабоченностью следят за событиями в Абхазии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Она отметила, что кризисная ситуация, спровоцированная оппозицией, которая не смогла урегулировать разногласия с властью путем диалога, тормозит развитие республики. МИД России рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в республику, а тем, кто уже находится там, проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков и при возможности выехать из страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/deputaty-parlamenta-abkhazii-nachali-peregovory-s-prezidentom--1052868956.html
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абхазия, новости, россия, мид рф, мария захарова
абхазия, новости, россия, мид рф, мария захарова
Захарова: Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии
Внутриполитическая ситуация в Абхазии обострилась после того, как была отменена сессия Парламента, на которой должен был решиться вопрос ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik.
В России с озабоченностью следят за событиями в Абхазии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Комментарий опубликован
на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что кризисная ситуация, спровоцированная оппозицией, которая не смогла урегулировать разногласия с властью путем диалога, тормозит развитие республики.
"В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики. Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем", — говорится в комментарии.
МИД России рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в республику, а тем, кто уже находится там, проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков и при возможности выехать из страны.