Штурм Парламента и требование отставки: митинг оппозиции в Сухуме
Сторонники оппозиции, собравшиеся у Парламента, стали требовать от народных избранников провести сессию и проголосовать против ратификации документа.
15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, на которой, в том числе должны были рассмотреть вопрос ратификации инвестсоглашения с Россией.
15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, на которой, в том числе должны были рассмотреть вопрос ратификации инвестсоглашения с Россией.
Часть депутатов отсутствовала, по словам спикера, это связано с оказанным на них давлением. Оставшиеся не утвердили повестку дня.
Часть депутатов отсутствовала, по словам спикера, это связано с оказанным на них давлением. Оставшиеся не утвердили повестку дня.
Это стало поводом для протестов. Сторонники оппозиции стали требовать провести сессию и проголосовать против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено.
Это стало поводом для протестов. Сторонники оппозиции стали требовать провести сессию и проголосовать против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено.
Протестующие протаранили "Уралом" ворота перед Парламентом и попытались проникнуть на территорию, но встретили сопротивление со стороны силовиков.
Протестующие протаранили "Уралом" ворота перед Парламентом и попытались проникнуть на территорию, но встретили сопротивление со стороны силовиков.
Обстановка стала накаляться.
Обстановка стала накаляться.
К 13:30 к митингующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.
К 13:30 к митингующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.
Тем временем протестующие продолжили разрушать забор у комплекса правительственных зданий.
Тем временем протестующие продолжили разрушать забор у комплекса правительственных зданий.
Во время столкновений пострадали 13 человек, троих госпитализировали.
Во время столкновений пострадали 13 человек, троих госпитализировали.
К обеду оцепление у забора было прорвано.
К обеду оцепление у забора было прорвано.
Через разрушенный забор часть собравшихся прорвалась во двор Парламента.
Через разрушенный забор часть собравшихся прорвалась во двор Парламента.
Другая часть продолжила разбирать ограду.
Другая часть продолжила разбирать ограду.
К тому моменту самого президента на территории комплекса правительственных зданий уже не было.
К тому моменту самого президента на территории комплекса правительственных зданий уже не было.
К 14:50 Администрация президента заявила о том, что готовится документ об отзыве ратификации инвестсоглашения.
К 14:50 Администрация президента заявила о том, что готовится документ об отзыве ратификации инвестсоглашения.
Но митингующие уже стали требовать отставки президента Бжания.
Но митингующие уже стали требовать отставки президента Бжания.
Они разломали решетки, прорубили дверь в Парламент, и проникли в здание.
Они разломали решетки, прорубили дверь в Парламент, и проникли в здание.
Через здание Парламента они проникли и в Администрацию президента.
Через здание Парламента они проникли и в Администрацию президента.
Некоторые забирались прямо через окна.
Некоторые забирались прямо через окна.
Протестующие заявили, что не уйдут, пока президент Аслан Бжания не примет решение об отставке.
Протестующие заявили, что не уйдут, пока президент Аслан Бжания не примет решение об отставке.
К 16:15 спикер Лаша Ашуба отправился к президенту для того, чтобы передать требование оппозиции об отставке.
К 16:15 спикер Лаша Ашуба отправился к президенту для того, чтобы передать требование оппозиции об отставке.
Переговоры между оппозицией и властью продолжились и вечером 15 ноября.
Переговоры между оппозицией и властью продолжились и вечером 15 ноября.
Президент выступил перед сторонниками у здания МВД. Он отказался уходить в отставку.
Президент выступил перед сторонниками у здания МВД. Он отказался уходить в отставку.