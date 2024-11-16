Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/1052875356.html
Штурм Парламента и требование отставки: митинг оппозиции в Сухуме
Штурм Парламента и требование отставки: митинг оппозиции в Сухуме
Sputnik Абхазия
15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, в повестку которой был включен вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T10:56+0300
2024-11-16T12:18+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
митинги
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052872505_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1fbb7abbadbf9fee0f62e4f2966827a7.jpg
В зале присутствовал 21 из 35 депутатов, по словам спикера, это связано с давлением на них. Депутаты проголосовали против повестки дня заседания.Сторонники оппозиции, собравшиеся у Парламента, стали требовать от народных избранников провести сессию и проголосовать против ратификации документа.Митингующие протаранили "Уралом" ворота у Парламента и стали пытаться прорваться во двор. Через некоторое время им удалось это сделать.К тому моменту главы государства уже не было в здании Администрации президента.Протестующие стали требовать его отставки. Однако после долгих переговоров между оппозицией и властью вечером Бжания сделал заявление, что продолжает работу.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052872505_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7953d00100b844aec136bd6de35da4be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия, митинги
фото, фото , мультимедиа, абхазия, митинги

Штурм Парламента и требование отставки: митинг оппозиции в Сухуме

10:56 16.11.2024 (обновлено: 12:18 16.11.2024)
Подписаться
15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, в повестку которой был включен вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией.
В зале присутствовал 21 из 35 депутатов, по словам спикера, это связано с давлением на них. Депутаты проголосовали против повестки дня заседания.

Сторонники оппозиции, собравшиеся у Парламента, стали требовать от народных избранников провести сессию и проголосовать против ратификации документа.
Митингующие протаранили "Уралом" ворота у Парламента и стали пытаться прорваться во двор. Через некоторое время им удалось это сделать.
К тому моменту главы государства уже не было в здании Администрации президента.
Протестующие стали требовать его отставки. Однако после долгих переговоров между оппозицией и властью вечером Бжания сделал заявление, что продолжает работу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, на которой, в том числе должны были рассмотреть вопрос ратификации инвестсоглашения с Россией.

15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, на которой, в том числе должны были рассмотреть вопрос ратификации инвестсоглашения с Россией. - Sputnik Абхазия
1/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, на которой, в том числе должны были рассмотреть вопрос ратификации инвестсоглашения с Россией.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Часть депутатов отсутствовала, по словам спикера, это связано с оказанным на них давлением. Оставшиеся не утвердили повестку дня.

Часть депутатов отсутствовала, по словам спикера, это связано с оказанным на них давлением. Оставшиеся не утвердили повестку дня. - Sputnik Абхазия
2/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Часть депутатов отсутствовала, по словам спикера, это связано с оказанным на них давлением. Оставшиеся не утвердили повестку дня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это стало поводом для протестов. Сторонники оппозиции стали требовать провести сессию и проголосовать против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено.

Это стало поводом для протестов. Сторонники оппозиции стали требовать провести сессию и проголосовать против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено. - Sputnik Абхазия
3/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это стало поводом для протестов. Сторонники оппозиции стали требовать провести сессию и проголосовать против ратификации документа. Они отказались расходиться, пока требование не будет выполнено.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Протестующие протаранили "Уралом" ворота перед Парламентом и попытались проникнуть на территорию, но встретили сопротивление со стороны силовиков.

Протестующие протаранили &quot;Уралом&quot; ворота перед Парламентом и попытались проникнуть на территорию, но встретили сопротивление со стороны силовиков. - Sputnik Абхазия
4/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Протестующие протаранили "Уралом" ворота перед Парламентом и попытались проникнуть на территорию, но встретили сопротивление со стороны силовиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обстановка стала накаляться.

Обстановка стала накаляться. - Sputnik Абхазия
5/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обстановка стала накаляться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К 13:30 к митингующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.

К 13:30 к митингующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. - Sputnik Абхазия
6/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

К 13:30 к митингующим вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тем временем протестующие продолжили разрушать забор у комплекса правительственных зданий.

Тем временем протестующие продолжили разрушать забор у комплекса правительственных зданий. - Sputnik Абхазия
7/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тем временем протестующие продолжили разрушать забор у комплекса правительственных зданий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время столкновений пострадали 13 человек, троих госпитализировали.

Во время столкновений пострадали 13 человек, троих госпитализировали. - Sputnik Абхазия
8/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время столкновений пострадали 13 человек, троих госпитализировали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К обеду оцепление у забора было прорвано.

К обеду оцепление у забора было прорвано. - Sputnik Абхазия
9/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

К обеду оцепление у забора было прорвано.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Через разрушенный забор часть собравшихся прорвалась во двор Парламента.

Через разрушенный забор часть собравшихся прорвалась во двор Парламента. - Sputnik Абхазия
10/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Через разрушенный забор часть собравшихся прорвалась во двор Парламента.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Другая часть продолжила разбирать ограду.

Другая часть продолжила разбирать ограду. - Sputnik Абхазия
11/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Другая часть продолжила разбирать ограду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К тому моменту самого президента на территории комплекса правительственных зданий уже не было.

К тому моменту самого президента на территории комплекса правительственных зданий уже не было. - Sputnik Абхазия
12/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

К тому моменту самого президента на территории комплекса правительственных зданий уже не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К 14:50 Администрация президента заявила о том, что готовится документ об отзыве ратификации инвестсоглашения.

К 14:50 Администрация президента заявила о том, что готовится документ об отзыве ратификации инвестсоглашения. - Sputnik Абхазия
13/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

К 14:50 Администрация президента заявила о том, что готовится документ об отзыве ратификации инвестсоглашения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но митингующие уже стали требовать отставки президента Бжания.

Но митингующие уже стали требовать отставки президента Бжания. - Sputnik Абхазия
14/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но митингующие уже стали требовать отставки президента Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они разломали решетки, прорубили дверь в Парламент, и проникли в здание.

Они разломали решетки, прорубили дверь в Парламент, и проникли в здание. - Sputnik Абхазия
15/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они разломали решетки, прорубили дверь в Парламент, и проникли в здание.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Через здание Парламента они проникли и в Администрацию президента.

Через здание Парламента они проникли и в Администрацию президента. - Sputnik Абхазия
16/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Через здание Парламента они проникли и в Администрацию президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые забирались прямо через окна.

Некоторые забирались прямо через окна. - Sputnik Абхазия
17/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые забирались прямо через окна.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Протестующие заявили, что не уйдут, пока президент Аслан Бжания не примет решение об отставке.

Протестующие заявили, что не уйдут, пока президент Аслан Бжания не примет решение об отставке. - Sputnik Абхазия
18/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Протестующие заявили, что не уйдут, пока президент Аслан Бжания не примет решение об отставке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К 16:15 спикер Лаша Ашуба отправился к президенту для того, чтобы передать требование оппозиции об отставке.

К 16:15 спикер Лаша Ашуба отправился к президенту для того, чтобы передать требование оппозиции об отставке. - Sputnik Абхазия
19/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

К 16:15 спикер Лаша Ашуба отправился к президенту для того, чтобы передать требование оппозиции об отставке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Переговоры между оппозицией и властью продолжились и вечером 15 ноября.

Переговоры между оппозицией и властью продолжились и вечером 15 ноября. - Sputnik Абхазия
20/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Переговоры между оппозицией и властью продолжились и вечером 15 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент выступил перед сторонниками у здания МВД. Он отказался уходить в отставку.

Президент выступил перед сторонниками у здания МВД. Он отказался уходить в отставку. - Sputnik Абхазия
21/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент выступил перед сторонниками у здания МВД. Он отказался уходить в отставку.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0