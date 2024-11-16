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Штурм Парламента и требование отставки: митинг оппозиции в Сухуме

Штурм Парламента и требование отставки: митинг оппозиции в Сухуме

Sputnik Абхазия

15 ноября в Сухуме должна была пройти сессия Парламента, в повестку которой был включен вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

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В зале присутствовал 21 из 35 депутатов, по словам спикера, это связано с давлением на них. Депутаты проголосовали против повестки дня заседания.Сторонники оппозиции, собравшиеся у Парламента, стали требовать от народных избранников провести сессию и проголосовать против ратификации документа.Митингующие протаранили "Уралом" ворота у Парламента и стали пытаться прорваться во двор. Через некоторое время им удалось это сделать.К тому моменту главы государства уже не было в здании Администрации президента.Протестующие стали требовать его отставки. Однако после долгих переговоров между оппозицией и властью вечером Бжания сделал заявление, что продолжает работу.

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