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Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш
Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш
Sputnik Абхазия
В родовом селе президента пройдет встреча его сторонников, на которой обсудят протестную акцию в Сухуме. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T13:13+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш. Здесь начинается встреча сторонников главы государства, на которой обсудят протесты в Сухуме.Ранее пресс-служба президента сообщила, что главы ряда российских регионов, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку Аслану Бжания.В свою очередь, сторонники оппозиционных сил объявили о сборе у здания Парламента в Сухуме. Они вернули на место часть секций поваленного забора. Подъезды к правительственным зданиям со вчерашнего дня перекрыты военными и пожарными машинами, у некоторых спущены покрышки.Протестующие по-прежнему настаивают на отставке Аслана Бжания.
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абхазия, новости
Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш
13:13 16.11.2024 (обновлено: 13:16 16.11.2024)
В родовом селе президента пройдет встреча его сторонников, на которой обсудят протестную акцию в Сухуме.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш.
Вместе с ним прибыли вице-президент, члены Правительства, спикер Парламента, некоторые депутаты, главы районов.
Здесь начинается встреча сторонников главы государства, на которой обсудят протесты в Сухуме.
Ранее пресс-служба президента сообщила, что главы ряда российских регионов, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку Аслану Бжания.
В свою очередь, сторонники оппозиционных сил объявили о сборе у здания Парламента в Сухуме. Они вернули на место часть секций поваленного забора. Подъезды к правительственным зданиям со вчерашнего дня перекрыты военными и пожарными машинами, у некоторых спущены покрышки.
Протестующие по-прежнему настаивают на отставке Аслана Бжания.