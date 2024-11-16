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Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш

Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш

Sputnik Абхазия

В родовом селе президента пройдет встреча его сторонников, на которой обсудят протестную акцию в Сухуме. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания прибыл в школу села Тамыш. Здесь начинается встреча сторонников главы государства, на которой обсудят протесты в Сухуме.Ранее пресс-служба президента сообщила, что главы ряда российских регионов, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку Аслану Бжания.В свою очередь, сторонники оппозиционных сил объявили о сборе у здания Парламента в Сухуме. Они вернули на место часть секций поваленного забора. Подъезды к правительственным зданиям со вчерашнего дня перекрыты военными и пожарными машинами, у некоторых спущены покрышки.Протестующие по-прежнему настаивают на отставке Аслана Бжания.

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