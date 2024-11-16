https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/bzhaniya-ne-podpisal-dokument-ob-otzyve-iz-parlamenta-soglasheniya-ob-investproektakh-1052879717.html
Бжания не подписал документ об отзыве из Парламента соглашения об инвестпроектах
Бжания не подписал документ об отзыве из Парламента соглашения об инвестпроектах
Sputnik Абхазия
Ранее пресс-служба президента сообщала о том, что документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения готовится к подписанию. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T11:28+0300
2024-11-16T11:28+0300
2024-11-16T11:28+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0f/1050763275_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5c6e8b315272a22f7722f6e663670f8e.jpg
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации межправительственного соглашения об инвестдеятельности, подтвердили Sputnik в пресс-службе главы государства.В это время на набережной собрались противники ратификации. Они требовали провести сессию и проголосовать против соглашения. Начались столкновения, по итогу протестующие заняли правительственные здания. Пресс-служба президента сообщила, что глава государства предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике, он находится в Сухуме. Также она заявила о том, готовится документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения из Парламента.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0f/1050763275_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f2d92d33d8f996d1f2d938f709e3181f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Бжания не подписал документ об отзыве из Парламента соглашения об инвестпроектах
Ранее пресс-служба президента сообщала о том, что документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения готовится к подписанию.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации межправительственного соглашения об инвестдеятельности, подтвердили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Вопрос о ратификации соглашения был включен в повестку сессии Народного Собрания Абхазии 15 ноября. В зале присутствовали 21 из 35 депутатов, по словам спикера Лаши Ашуба, это было связано с оказанным на них давлением. Присутствующие депутаты проголосовали против повестки дня заседания.
В это время на набережной собрались противники ратификации. Они требовали провести сессию и проголосовать против соглашения.
Начались столкновения, по итогу протестующие заняли правительственные здания.
Пресс-служба президента сообщила, что глава государства предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике, он находится в Сухуме. Также она заявила о том, готовится документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения из Парламента.