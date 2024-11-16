https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/bzhaniya-ne-podpisal-dokument-ob-otzyve-iz-parlamenta-soglasheniya-ob-investproektakh-1052879717.html

Бжания не подписал документ об отзыве из Парламента соглашения об инвестпроектах

Бжания не подписал документ об отзыве из Парламента соглашения об инвестпроектах

Sputnik Абхазия

Ранее пресс-служба президента сообщала о том, что документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения готовится к подписанию. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T11:28+0300

2024-11-16T11:28+0300

2024-11-16T11:28+0300

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве из Парламента законопроекта о ратификации межправительственного соглашения об инвестдеятельности, подтвердили Sputnik в пресс-службе главы государства.В это время на набережной собрались противники ратификации. Они требовали провести сессию и проголосовать против соглашения. Начались столкновения, по итогу протестующие заняли правительственные здания. Пресс-служба президента сообщила, что глава государства предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике, он находится в Сухуме. Также она заявила о том, готовится документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения из Парламента.

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