https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/bzhaniya-zayavil-o-gotovnosti-uchastvovat-v-novykh-prezidentskikh-vyborakh-1052895284.html
Бжания заявил о готовности участвовать в новых президентских выборах
Бжания заявил о готовности участвовать в новых президентских выборах
Sputnik Абхазия
В школе села Тамыш была организована встреча сторонников президента Аслана Бжания. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T14:10+0300
2024-11-16T14:10+0300
2024-11-16T14:10+0300
в абхазии
абхазия
аслан бжания
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Аслан Бжания на встрече в Тамыше заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах.Бжания подчеркнул, что если представители оппозиционных сил освободят правительственные здания, он сам подаст в отставку и назначит дату новых выборов. Страной в это время будет управлять вице-президент Бадра Гунба."Если мы не вернем процесс в правовое русло, обеспечить сохранение государства будет очень сложно", - добавил он, отметив, что в этом случае также будет нанесен ущерб отношениям с Россией.На встрече также выступил депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая. Он назвал протесты в Сухуме серьезным вызовом абхазскому государству и подарком тем, кто "имеет на него зуб".Лакербая подчеркнул, что Парламент не станет принимать неконституционные решения, как в 2014 году, а станет площадкой для переговоров и сделает все, чтобы вернуть развитие ситуации в конституционное русло.
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абхазия, аслан бжания, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, аслан бжания, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Бжания заявил о готовности участвовать в новых президентских выборах
В школе села Тамыш была организована встреча сторонников президента Аслана Бжания.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Аслан Бжания на встрече в Тамыше заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах.
"Сценарий 2014 (в результате событий 2014 года подал в отставку президент Александр Анкваб, прим.) не повторится. Оказывается колоссальное давление на депутатов чтобы они приняли неправовое решение об отставке президента", - рассказал он.
Бжания подчеркнул, что если представители оппозиционных сил освободят правительственные здания, он сам подаст в отставку и назначит дату новых выборов. Страной в это время будет управлять вице-президент Бадра Гунба.
"Если мы не вернем процесс в правовое русло, обеспечить сохранение государства будет очень сложно", - добавил он, отметив, что в этом случае также будет нанесен ущерб отношениям с Россией.
На встрече также выступил депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая. Он назвал протесты в Сухуме серьезным вызовом абхазскому государству и подарком тем, кто "имеет на него зуб".
Лакербая подчеркнул, что Парламент не станет принимать неконституционные решения, как в 2014 году, а станет площадкой для переговоров и сделает все, чтобы вернуть развитие ситуации в конституционное русло.