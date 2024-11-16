https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/bzhaniya-zayavil-o-gotovnosti-uchastvovat-v-novykh-prezidentskikh-vyborakh-1052895284.html

Бжания заявил о готовности участвовать в новых президентских выборах

Бжания заявил о готовности участвовать в новых президентских выборах

Sputnik Абхазия

В школе села Тамыш была организована встреча сторонников президента Аслана Бжания. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T14:10+0300

2024-11-16T14:10+0300

2024-11-16T14:10+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Аслан Бжания на встрече в Тамыше заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах.Бжания подчеркнул, что если представители оппозиционных сил освободят правительственные здания, он сам подаст в отставку и назначит дату новых выборов. Страной в это время будет управлять вице-президент Бадра Гунба."Если мы не вернем процесс в правовое русло, обеспечить сохранение государства будет очень сложно", - добавил он, отметив, что в этом случае также будет нанесен ущерб отношениям с Россией.На встрече также выступил депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая. Он назвал протесты в Сухуме серьезным вызовом абхазскому государству и подарком тем, кто "имеет на него зуб".Лакербая подчеркнул, что Парламент не станет принимать неконституционные решения, как в 2014 году, а станет площадкой для переговоров и сделает все, чтобы вернуть развитие ситуации в конституционное русло.

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Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года