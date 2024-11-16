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В столкновениях в Сухуме пострадали 14 человек
В столкновениях в Сухуме пострадали 14 человек
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек, сообщает Минздрав. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек, сообщает Минздрав. Он уточнил, что одному пациенту с травмой в скуло-орбитальной области предстоит операция. Второй получил легкую черепно-мозговую травму, его отпустят на амбулаторное лечение Бутба подчеркнул, что все лечебные учреждения и сам Минздрав работают в штатном режиме.
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абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
В столкновениях в Сухуме пострадали 14 человек
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек, сообщает Минздрав.
Трое человек находились в стационаре, позже одного выписали. Двоих пострадавших в Республиканской больнице навестил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Он уточнил, что одному пациенту с травмой в скуло-орбитальной области предстоит операция. Второй получил легкую черепно-мозговую травму, его отпустят на амбулаторное лечение
Бутба подчеркнул, что все лечебные учреждения и сам Минздрав работают в штатном режиме.