https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/v-stolknoveniyakh-v-sukhume-postradali-14-chelovek-1052892390.html

В столкновениях в Сухуме пострадали 14 человек

В столкновениях в Сухуме пострадали 14 человек

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек, сообщает Минздрав. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T12:57+0300

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек, сообщает Минздрав. Он уточнил, что одному пациенту с травмой в скуло-орбитальной области предстоит операция. Второй получил легкую черепно-мозговую травму, его отпустят на амбулаторное лечение Бутба подчеркнул, что все лечебные учреждения и сам Минздрав работают в штатном режиме.

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года