https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/vzaimnyy-interes-deev-o-nalazhivanii-kontaktov-niu-vshe-s-abkhaziey--1052867902.html
Взаимный интерес: Деев о налаживании контактов НИУ ВШЭ с Абхазией
Взаимный интерес: Деев о налаживании контактов НИУ ВШЭ с Абхазией
Sputnik Абхазия
Директор по работе с талантами за рубежом российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Деев на радио Sputnik... 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T14:40+0300
2024-11-16T14:40+0300
2024-11-16T14:44+0300
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Взаимный интерес: Деев о налаживании контактов с НИУ ВШЭ в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Деев о налаживании контактов с НИУ ВШЭ в Абхазии
В Абхазии прошли Дни Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), во время которых состоялись встречи с руководством и учащимися абхазских школ. На этих встречах обсуждались возможности участия в олимпиадах ВШЭ, получения стипендий и грантов университета. Насколько содержательными оказались мероприятия, как начали развиваться связи между ВШЭ и Абхазией, насколько полезно всем участникам такое взаимодействие? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор по работе с талантами за рубежом российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Александр Деев. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, высшая школа экономики, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, высшая школа экономики, аудио
Взаимный интерес: Деев о налаживании контактов НИУ ВШЭ с Абхазией
14:40 16.11.2024 (обновлено: 14:44 16.11.2024)
Директор по работе с талантами за рубежом российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Деев на радио Sputnik Абхазия.
В Абхазии прошли Дни Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), во время которых состоялись встречи с руководством и учащимися абхазских школ. На этих встречах обсуждались возможности участия в олимпиадах ВШЭ, получения стипендий и грантов университета. Насколько содержательными оказались мероприятия, как начали развиваться связи между ВШЭ и Абхазией, насколько полезно всем участникам такое взаимодействие? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор по работе с талантами за рубежом российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Александр Деев.