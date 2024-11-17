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Ахра Авидзба прокомментировал ситуацию в Абхазии
Ахра Авидзба прокомментировал ситуацию в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба готов участвовать в переговорах власти и оппозиции, если стороны обратятся к нему с... 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T20:28+0300
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в абхазии
абхазия
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба готов участвовать в переговорах власти и оппозиции, если стороны обратятся к нему с таким предложением. По мнению командира "Пятнашки", антироссийские обвинения в адрес оппозиции неуместны и беспочвенны. "Абхазия России благодарна за то, что она помогла сохранить нам свой суверенитет. Поэтому мы только с благодарностью относимся к России", — отметил Авидзба.
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Ахра Авидзба прокомментировал ситуацию в Абхазии
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба готов участвовать в переговорах власти и оппозиции, если стороны обратятся к нему с таким предложением.
Он сообщил, что приехал в Абхазию, чтобы встать рядом с народом, выслушать его мнение. Авидзба подчеркнул, что безоговорочно оказывает поддержку народу, на какой бы стороне он ни оказался.
По мнению командира "Пятнашки", антироссийские обвинения в адрес оппозиции неуместны и беспочвенны.
"Абхазия России благодарна за то, что она помогла сохранить нам свой суверенитет. Поэтому мы только с благодарностью относимся к России", — отметил Авидзба.