https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/akhra-avidzba-prokommentiroval-situatsiyu-v-abkhazii-1052902908.html

Ахра Авидзба прокомментировал ситуацию в Абхазии

Ахра Авидзба прокомментировал ситуацию в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба готов участвовать в переговорах власти и оппозиции, если стороны обратятся к нему с... 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-17T20:28+0300

в абхазии

абхазия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба готов участвовать в переговорах власти и оппозиции, если стороны обратятся к нему с таким предложением. По мнению командира "Пятнашки", антироссийские обвинения в адрес оппозиции неуместны и беспочвенны. "Абхазия России благодарна за то, что она помогла сохранить нам свой суверенитет. Поэтому мы только с благодарностью относимся к России", — отметил Авидзба.

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Sputnik Абхазия

абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года