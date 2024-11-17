https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/bzhaniya-vlast-mozhet-byt-peredana-tolko-putem-voleizyavleniya-grazhdan-1052902372.html

Бжания: власть может быть передана только путем волеизъявления граждан

Бжания: власть может быть передана только путем волеизъявления граждан

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Власть может быть передана только путем волеизъявления граждан, заявил в интервью RT Аслан Бжания. 17.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-17T18:30+0300

2024-11-17T18:30+0300

2024-11-17T20:21+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

россия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1c/1051502072_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_ed8bb7e831d265b19191298beb5608d2.jpg

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Власть может быть передана только путем волеизъявления граждан, заявил в интервью RT Аслан Бжания. Бжания назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота. Он заявил, что не хочет решать разногласия с оппозицией силовыми способами, но никто власть отдавать не будет. Президент Абхазии подчеркнул, что власти сделают все, чтобы не допустить хаос в стране, и назвал действия протестующих "антироссийскими", так как они выступают против ратификации российско-абхазского инвестиционного соглашения.Он напомнил, что противостояние с Грузией остается глобальным нерешенным вопросом для Абхазии. "Российский фактор в Абхазии — это большой плюс. Многие забыли, что у нас есть глобальный нерешенный вопрос, у нас есть противостояние (с Грузией - прим.), которое сегодня в состоянии затухшем, но в любое время может принять горячую фазу", — сказал в интервью RT президент.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, россия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года