https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/bzhaniya-vlast-mozhet-byt-peredana-tolko-putem-voleizyavleniya-grazhdan-1052902372.html
Бжания: власть может быть передана только путем волеизъявления граждан
Бжания: власть может быть передана только путем волеизъявления граждан
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Власть может быть передана только путем волеизъявления граждан, заявил в интервью RT Аслан Бжания. 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T18:30+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Власть может быть передана только путем волеизъявления граждан, заявил в интервью RT Аслан Бжания. Бжания назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота. Он заявил, что не хочет решать разногласия с оппозицией силовыми способами, но никто власть отдавать не будет. Президент Абхазии подчеркнул, что власти сделают все, чтобы не допустить хаос в стране, и назвал действия протестующих "антироссийскими", так как они выступают против ратификации российско-абхазского инвестиционного соглашения.Он напомнил, что противостояние с Грузией остается глобальным нерешенным вопросом для Абхазии. "Российский фактор в Абхазии — это большой плюс. Многие забыли, что у нас есть глобальный нерешенный вопрос, у нас есть противостояние (с Грузией - прим.), которое сегодня в состоянии затухшем, но в любое время может принять горячую фазу", — сказал в интервью RT президент.
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абхазия, аслан бжания, россия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, аслан бжания, россия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Власть может быть передана только путем волеизъявления граждан, заявил в интервью RT Аслан Бжания.
"Я же готов свои полномочия досрочно сложить. Никаких проблем, остается второе лицо государства, идем на выборы. Какой еще может быть тут диалог?", — отметил он.
Бжания назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота. Он заявил, что не хочет решать разногласия с оппозицией силовыми способами, но никто власть отдавать не будет.
Президент Абхазии подчеркнул, что власти сделают все, чтобы не допустить хаос в стране, и назвал действия протестующих "антироссийскими", так как они выступают против ратификации российско-абхазского инвестиционного соглашения.
Он напомнил, что противостояние с Грузией остается глобальным нерешенным вопросом для Абхазии.
"Российский фактор в Абхазии — это большой плюс. Многие забыли, что у нас есть глобальный нерешенный вопрос, у нас есть противостояние (с Грузией - прим.), которое сегодня в состоянии затухшем, но в любое время может принять горячую фазу", — сказал в интервью RT президент.