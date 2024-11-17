https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-1052902514.html

Часть Сухума осталась без воды

Часть Сухума осталась без воды

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал". 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

вода

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал". Воды нет в селах Дзыгута, Баслата, на улицах Чанба, Братьев Зантария, Апсильской, Хварцкия, на верхних этажах высотных домов в районе Турбазы — слабый напор. Завтра из-за проведения ремонтных работ с 00:00 без воды останутся Кодорское шоссе и район Турбазы. Подача воды возобновится во всех районах столицы к 21:00 18 ноября.

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сухум, вода, водоснабжение, абхазия