Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-1052902514.html
Часть Сухума осталась без воды
Часть Сухума осталась без воды
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал". 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T15:00+0300
2024-11-17T20:23+0300
в абхазии
сухум
вода
водоснабжение
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045121149_0:131:3068:1857_1920x0_80_0_0_0ce33185465921ecfbf846674b90b95d.jpg
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал". Воды нет в селах Дзыгута, Баслата, на улицах Чанба, Братьев Зантария, Апсильской, Хварцкия, на верхних этажах высотных домов в районе Турбазы — слабый напор. Завтра из-за проведения ремонтных работ с 00:00 без воды останутся Кодорское шоссе и район Турбазы. Подача воды возобновится во всех районах столицы к 21:00 18 ноября.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045121149_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fd95586bc4480b17e7b2baaa91c524f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сухум, вода, водоснабжение, абхазия
сухум, вода, водоснабжение, абхазия

Часть Сухума осталась без воды

15:00 17.11.2024 (обновлено: 20:23 17.11.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал".
Воды нет в селах Дзыгута, Баслата, на улицах Чанба, Братьев Зантария, Апсильской, Хварцкия, на верхних этажах высотных домов в районе Турбазы — слабый напор.
Завтра из-за проведения ремонтных работ с 00:00 без воды останутся Кодорское шоссе и район Турбазы. Подача воды возобновится во всех районах столицы к 21:00 18 ноября.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0