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Часть Сухума осталась без воды
Часть Сухума осталась без воды
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал". 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T15:00+0300
2024-11-17T15:00+0300
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в абхазии
сухум
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водоснабжение
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал". Воды нет в селах Дзыгута, Баслата, на улицах Чанба, Братьев Зантария, Апсильской, Хварцкия, на верхних этажах высотных домов в районе Турбазы — слабый напор. Завтра из-за проведения ремонтных работ с 00:00 без воды останутся Кодорское шоссе и район Турбазы. Подача воды возобновится во всех районах столицы к 21:00 18 ноября.
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сухум, вода, водоснабжение, абхазия
сухум, вода, водоснабжение, абхазия
Часть Сухума осталась без воды
15:00 17.11.2024 (обновлено: 20:23 17.11.2024)
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва стальной трубы, сообщил "Водоканал".
Воды нет в селах Дзыгута, Баслата, на улицах Чанба, Братьев Зантария, Апсильской, Хварцкия, на верхних этажах высотных домов в районе Турбазы — слабый напор.
Завтра из-за проведения ремонтных работ с 00:00 без воды останутся Кодорское шоссе и район Турбазы. Подача воды возобновится во всех районах столицы к 21:00 18 ноября.