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Культурная афиша Абхазии: неделя театров
Культурная афиша Абхазии: неделя театров
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Афиша культурных событий в Абхазии с 18 по 24 ноября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 17.11.2024, Sputnik Абхазия
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Афиша культурных событий в Абхазии с 18 по 24 ноября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. Абхазский драматический театр 18, 19, и 20 ноября в 19:00 – спектакль "Асду" по роману Алексея Гогуа. Режиссер Мадина Аргун. Абхазский молодежный театр 20 ноября в 19:00 – спектакль "Абхазы мы, абхазы" о проблеме отцов и детей, любви и предрассудках. РУСДРАМ 19 ноября в 19:00 – спектакль "Электра" по мотивам античной трагедии Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона. Режиссер Артем Устинов. 21 ноября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества" по произведению Габриель Гарсиа Маркеса. 22 ноября в 19:00 – спектакль "Мама" по мотивам произведения Флориана Зеллера. Режиссер Евгений Закиров.
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абхазия, культура
Афиша культурных событий в Абхазии с 18 по 24 ноября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
Абхазский драматический театр
18, 19, и 20 ноября в 19:00 – спектакль "Асду" по роману Алексея Гогуа. Режиссер Мадина Аргун.
Абхазский молодежный театр
20 ноября в 19:00 – спектакль "Абхазы мы, абхазы" о проблеме отцов и детей, любви и предрассудках.
19 ноября в 19:00 – спектакль "Электра" по мотивам античной трагедии Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона. Режиссер Артем Устинов.
21 ноября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества" по произведению Габриель Гарсиа Маркеса.
22 ноября в 19:00 – спектакль "Мама" по мотивам произведения Флориана Зеллера. Режиссер Евгений Закиров.