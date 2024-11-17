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Минздрав Абхазии рассказал о состоянии одного из пострадавших в столкновениях в Сухуме
Минздрав Абхазии рассказал о состоянии одного из пострадавших в столкновениях в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Пострадавший в ходе столкновений 15 ноября остается в Республиканской больнице. 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T13:55+0300
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медицина
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Пострадавший в ходе столкновений 15 ноября остается в Республиканской больнице.Как сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии, пациент получает необходимое лечение, его операция предварительно назначена на следующую неделю.В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек.
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абхазия, минздрав абхазии, медицина, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, минздрав абхазии, медицина, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Минздрав Абхазии рассказал о состоянии одного из пострадавших в столкновениях в Сухуме
13:55 17.11.2024 (обновлено: 13:56 17.11.2024)
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Пострадавший в ходе столкновений 15 ноября остается в Республиканской больнице.
Как сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии, пациент получает необходимое лечение, его операция предварительно назначена на следующую неделю.
В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек.