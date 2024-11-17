https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-postradavshego-v-stolknoveniyakh-v-sukhume-1052900620.html

Минздрав Абхазии рассказал о состоянии одного из пострадавших в столкновениях в Сухуме

Минздрав Абхазии рассказал о состоянии одного из пострадавших в столкновениях в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Пострадавший в ходе столкновений 15 ноября остается в Республиканской больнице. 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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минздрав абхазии

медицина

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Пострадавший в ходе столкновений 15 ноября остается в Республиканской больнице.Как сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии, пациент получает необходимое лечение, его операция предварительно назначена на следующую неделю.В столкновениях у правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек.

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Sputnik Абхазия

абхазия, минздрав абхазии, медицина, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года