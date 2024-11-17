https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/oppozitsiya-ne-izmenila-trebovaniy-ob-otstavke-prezidenta-abkhazii--1052902025.html

Оппозиция не изменила требований об отставке президента Абхазии

Оппозиция не изменила требований об отставке президента Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Требование оппозиционных сил об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие... 17.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-17T16:00+0300

2024-11-17T16:00+0300

2024-11-17T17:11+0300

в абхазии

абхазия

политика

оппозиция

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Требование оппозиционных сил об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие готовы только после его выполнения. Об этом Координационный совет оппозиции заявил на собрании протестующих на площади у здания Администрации президента. Ранее Координационный совет в своем заявлении назвал Парламент единственным легитимным органом власти, который должен взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее республики. Оппозиционеры также заявили, что братский союз Абхазии с Россией непоколебим.

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Sputnik Абхазия

абхазия, политика, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года