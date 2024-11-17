https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/oppozitsiya-ne-izmenila-trebovaniy-ob-otstavke-prezidenta-abkhazii--1052902025.html
Оппозиция не изменила требований об отставке президента Абхазии
Оппозиция не изменила требований об отставке президента Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Требование оппозиционных сил об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие... 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T16:00+0300
2024-11-17T16:00+0300
2024-11-17T17:11+0300
в абхазии
абхазия
политика
оппозиция
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/11/1052901043_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_9d8a3356a216de2a34edc7dada624a89.jpg
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Требование оппозиционных сил об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие готовы только после его выполнения. Об этом Координационный совет оппозиции заявил на собрании протестующих на площади у здания Администрации президента. Ранее Координационный совет в своем заявлении назвал Парламент единственным легитимным органом власти, который должен взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее республики. Оппозиционеры также заявили, что братский союз Абхазии с Россией непоколебим.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/11/1052901043_24:0:1464:1080_1920x0_80_0_0_8367cbcc911b1207d453cf86079fe290.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, политика, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, политика, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Оппозиция не изменила требований об отставке президента Абхазии
16:00 17.11.2024 (обновлено: 17:11 17.11.2024)
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Требование оппозиционных сил об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие готовы только после его выполнения.
Об этом Координационный совет оппозиции заявил на собрании протестующих на площади у здания Администрации президента.
По словам оппозиционеров, в депутатском корпусе ведутся консультации по проведению внеочередной сессии Парламента 18 ноября. Они надеются, что удастся набрать необходимый кворум, и парламентарии примут правильное решение.
Ранее Координационный совет в своем заявлении назвал Парламент единственным легитимным органом власти, который должен взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее республики.
Оппозиционеры также заявили, что братский союз Абхазии с Россией непоколебим.