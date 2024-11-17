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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/oppozitsiya-soglasilas-na-naznachenie-io-glavy-abkhazii-deystvuyuschego-vitse-prezidenta-1052903928.html
Оппозиция согласилась на назначение и.о. главы Абхазии действующего вице-президента
Оппозиция согласилась на назначение и.о. главы Абхазии действующего вице-президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Оппозиция согласилась с предложением президента назначить и.о. главы государства вице-президента Бадру Гунба после отставки Аслана... 17.11.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
оппозиция
аслан бжания
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Оппозиция согласилась с предложением президента назначить и.о. главы государства вице-президента Бадру Гунба после отставки Аслана Бжания и при условии, что Кабмин сложит с себя полномочия, а руководители силовых структур покинут посты.Об этом Координационный совет заявил протестующим перед зданием Администрации президента.Протестующие не покинут комплекс правительственных зданий, пока Аслан Бжания не подаст в отставку.
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, оппозиция, аслан бжания
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, оппозиция, аслан бжания

Оппозиция согласилась на назначение и.о. главы Абхазии действующего вице-президента

22:20 17.11.2024 (обновлено: 23:16 17.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Оппозиция согласилась с предложением президента назначить и.о. главы государства вице-президента Бадру Гунба после отставки Аслана Бжания и при условии, что Кабмин сложит с себя полномочия, а руководители силовых структур покинут посты.
Об этом Координационный совет заявил протестующим перед зданием Администрации президента.
Оппозиционеры предложили назначить главой Правительства компромиссную личность, устраивающую обе стороны, чтобы сбалансировать исполнительную власть перед предстоящими выборами президента.
Протестующие не покинут комплекс правительственных зданий, пока Аслан Бжания не подаст в отставку.
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