https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/oppozitsiya-soglasilas-na-naznachenie-io-glavy-abkhazii-deystvuyuschego-vitse-prezidenta-1052903928.html

Оппозиция согласилась на назначение и.о. главы Абхазии действующего вице-президента

Оппозиция согласилась на назначение и.о. главы Абхазии действующего вице-президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Оппозиция согласилась с предложением президента назначить и.о. главы государства вице-президента Бадру Гунба после отставки Аслана... 17.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-17T22:20+0300

2024-11-17T22:20+0300

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в абхазии

абхазия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

оппозиция

аслан бжания

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Оппозиция согласилась с предложением президента назначить и.о. главы государства вице-президента Бадру Гунба после отставки Аслана Бжания и при условии, что Кабмин сложит с себя полномочия, а руководители силовых структур покинут посты.Об этом Координационный совет заявил протестующим перед зданием Администрации президента.Протестующие не покинут комплекс правительственных зданий, пока Аслан Бжания не подаст в отставку.

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Sputnik Абхазия

абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, оппозиция, аслан бжания