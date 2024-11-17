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Представители Общественной палаты Абхазии встретились с делегацией Парламента
Представители Общественной палаты Абхазии встретились с делегацией Парламента
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Встреча депутатов Парламента во главе со спикером Лашей Ашуба с рабочей группой Общественной палаты во главе с Сократом Джинджолия... 17.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Встреча депутатов Парламента во главе со спикером Лашей Ашуба с рабочей группой Общественной палаты во главе с Сократом Джинджолия состоялась в воскресенье, 17 ноября. Общественная палата Абхазии выступила посредником в переговорах между властями и оппозицией для выработки вариантов урегулирования политического кризиса. Была создана специальная группа во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Сократом Джинджолия.
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абхазия, парламент абхазии, общественная палата абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, парламент абхазии, общественная палата абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Представители Общественной палаты Абхазии встретились с делегацией Парламента
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Встреча депутатов Парламента во главе со спикером Лашей Ашуба с рабочей группой Общественной палаты во главе с Сократом Джинджолия состоялась в воскресенье, 17 ноября.
Стороны обсудили вопросы координации совместных посреднических усилий по урегулированию общественно-политического кризиса.
Общественная палата Абхазии выступила посредником в переговорах между властями и оппозицией для выработки вариантов урегулирования политического кризиса. Была создана специальная группа во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Сократом Джинджолия.