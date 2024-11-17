https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/predstaviteli-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vstretilis-s-delegatsiey-parlamenta-1052903197.html

Представители Общественной палаты Абхазии встретились с делегацией Парламента

Представители Общественной палаты Абхазии встретились с делегацией Парламента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Встреча депутатов Парламента во главе со спикером Лашей Ашуба с рабочей группой Общественной палаты во главе с Сократом Джинджолия... 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

парламент абхазии

общественная палата абхазии

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Встреча депутатов Парламента во главе со спикером Лашей Ашуба с рабочей группой Общественной палаты во главе с Сократом Джинджолия состоялась в воскресенье, 17 ноября. Общественная палата Абхазии выступила посредником в переговорах между властями и оппозицией для выработки вариантов урегулирования политического кризиса. Была создана специальная группа во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Сократом Джинджолия.

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абхазия, парламент абхазии, общественная палата абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года