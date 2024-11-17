Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/suschenko-o-vekovom-yubilee-abkhazskogo-basketbola-bolshoy-prazdnik-dlya-abkhazskogo-sporta-1052846825.html
Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта
Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта
Sputnik Абхазия
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер республики Абхазия Сергей Сущенко в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T11:53+0300
2024-11-17T13:59+0300
радио
подкасты
дополнительное время
спорт
абхазия
баскетбол
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0e/1052846921_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bb158b3a34b9d16055fa8b14e5ab91a9.jpg
Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта
Sputnik Абхазия
Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта
В этом году абхазский баскетбол отмечает вековой юбилей. На минувшей неделе в связи с этим в Абхазии проходили праздничные мероприятия, на которых были подписаны меморандумы с Федерацией баскетбола России и с Федерацией Южной Осетии. "Это большой праздник для абхазского спорта. Абхазия всегда была богата спортсменами. Одна спортбаза "Эшера" сколько возможности нам дала увидеть настоящих спортсменов таких, как Алексеев, Гумба, Санеев. Приезжали Блохин, Еремин, Мышкин, братья Гомельские. Это была большая школа. И мы сейчас сожалеем, что она не существует, хотелось бы, чтобы она возродилась... Мы всегда были путеводной звездой для лучших команд СССР", - сказал Сущенко.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0e/1052846921_125:0:1262:853_1920x0_80_0_0_e0b76318e6170f4173ba4250824c5d09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, дополнительное время, спорт, абхазия, баскетбол, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, абхазия, баскетбол, аудио

Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта

11:53 17.11.2024 (обновлено: 13:59 17.11.2024)
Радио
Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта
Подписаться
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер республики Абхазия Сергей Сущенко в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В этом году абхазский баскетбол отмечает вековой юбилей. На минувшей неделе в связи с этим в Абхазии проходили праздничные мероприятия, на которых были подписаны меморандумы с Федерацией баскетбола России и с Федерацией Южной Осетии.
"Это большой праздник для абхазского спорта. Абхазия всегда была богата спортсменами. Одна спортбаза "Эшера" сколько возможности нам дала увидеть настоящих спортсменов таких, как Алексеев, Гумба, Санеев. Приезжали Блохин, Еремин, Мышкин, братья Гомельские. Это была большая школа. И мы сейчас сожалеем, что она не существует, хотелось бы, чтобы она возродилась... Мы всегда были путеводной звездой для лучших команд СССР", - сказал Сущенко.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0