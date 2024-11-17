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Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта

Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта

Sputnik Абхазия

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер республики Абхазия Сергей Сущенко в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта Sputnik Абхазия Сущенко о вековом юбилее абхазского баскетбола: большой праздник для абхазского спорта

В этом году абхазский баскетбол отмечает вековой юбилей. На минувшей неделе в связи с этим в Абхазии проходили праздничные мероприятия, на которых были подписаны меморандумы с Федерацией баскетбола России и с Федерацией Южной Осетии. "Это большой праздник для абхазского спорта. Абхазия всегда была богата спортсменами. Одна спортбаза "Эшера" сколько возможности нам дала увидеть настоящих спортсменов таких, как Алексеев, Гумба, Санеев. Приезжали Блохин, Еремин, Мышкин, братья Гомельские. Это была большая школа. И мы сейчас сожалеем, что она не существует, хотелось бы, чтобы она возродилась... Мы всегда были путеводной звездой для лучших команд СССР", - сказал Сущенко.

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