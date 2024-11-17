https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/vpervye-v-abkhazii-budet-otkryt-meditsinskiy-klass-v-odnoy-iz-shkol-sukhuma-1052902611.html

Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс в одной из школ Сухума

Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс в одной из школ Сухума

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс на базе сухумской школы №1, сообщил министр просвещения Инал Габлия. 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс на базе сухумской школы №1, сообщил министр просвещения Инал Габлия. По его словам, необходимое оборудование уже доставлено в школу, сейчас идут монтажные работы. Министр добавил, что по поручению президента проработан вопрос поставки в республику четвертой партии российских учебников — 60 000 экземпляров.

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