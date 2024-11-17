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Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс в одной из школ Сухума
Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс в одной из школ Сухума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс на базе сухумской школы №1, сообщил министр просвещения Инал Габлия. 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T20:25+0300
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс на базе сухумской школы №1, сообщил министр просвещения Инал Габлия. По его словам, необходимое оборудование уже доставлено в школу, сейчас идут монтажные работы. Министр добавил, что по поручению президента проработан вопрос поставки в республику четвертой партии российских учебников — 60 000 экземпляров.
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абхазия, образование, дети, школы, сухум
абхазия, образование, дети, школы, сухум
Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс в одной из школ Сухума
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Впервые в Абхазии будет открыт медицинский класс на базе сухумской школы №1, сообщил министр просвещения Инал Габлия.
По его словам, необходимое оборудование уже доставлено в школу, сейчас идут монтажные работы.
"Это флагманский проект, который поддерживается Министерством просвещения России и Российской академией образования. Мы ездили, смотрели, как устроены профильные кабинеты в Москве. Наши коллеги готовы нам помогать в повышении квалификации наших учителей, методистов, чтобы дать самые передовые знания детям, которые выбирают направление "медицина", — отметил Габлия.
Министр добавил, что по поручению президента проработан вопрос поставки в республику четвертой партии российских учебников — 60 000 экземпляров.