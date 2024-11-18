https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/bzhaniya-poluchil-priglashenie-na-prazdnovanie-80-letiya-pobedy-v-vov-v-moskve-1052911866.html

Президент Абхазии получил приглашение на празднование 80-летия Победы в ВОВ в Москве

Президент Абхазии получил приглашение на празднование 80-летия Победы в ВОВ в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой... 18.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-18T18:16+0300

2024-11-18T18:16+0300

2024-11-18T18:16+0300

в абхазии

абхазия

россия

политика

вов

москва

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103005/01/1030050188_0:79:3364:1971_1920x0_80_0_0_ef63644780821610b51dbb3a1122c895.jpg

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Приглашение от президента России передал посол в Абхазии Михаил Шургалин."Уважаемый Аслан Георгиевич, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне передать вам текст приглашения на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года", - говорится в приглашении.

абхазия

россия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, политика, вов, москва