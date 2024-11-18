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Президент Абхазии получил приглашение на празднование 80-летия Победы в ВОВ в Москве
Президент Абхазии получил приглашение на празднование 80-летия Победы в ВОВ в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой... 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T18:16+0300
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Приглашение от президента России передал посол в Абхазии Михаил Шургалин."Уважаемый Аслан Георгиевич, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне передать вам текст приглашения на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года", - говорится в приглашении.
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абхазия, россия, политика, вов, москва
Президент Абхазии получил приглашение на празднование 80-летия Победы в ВОВ в Москве
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжания на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Приглашение от президента России передал посол в Абхазии Михаил Шургалин.
"Уважаемый Аслан Георгиевич, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне передать вам текст приглашения на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года", - говорится в приглашении.