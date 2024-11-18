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Бжания провел совещание с членами правительства и главами администраций районов
Бжания провел совещание с членами правительства и главами администраций районов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения, функционирование объектов социальной инфраструктуры обсудил Аслан Бжания на совещании... 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T18:11+0300
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения, функционирование объектов социальной инфраструктуры обсудил Аслан Бжания на совещании с вице-президентом Бадрой Гунба, премьер-министром Александром Анкваб, главами ведомств и районов.Он поручил Правительству обеспечить платежи за поставляемую из России электроэнергию, социальные и пенсионные выплаты, а также стабильное функционирование медучреждений Абхазии.
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абхазия, политика, кабинет министров абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, политика, кабинет министров абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Бжания провел совещание с членами правительства и главами администраций районов
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения, функционирование объектов социальной инфраструктуры обсудил Аслан Бжания на совещании с вице-президентом Бадрой Гунба, премьер-министром Александром Анкваб, главами ведомств и районов.
"Обстановка непростая, в связи со сложившейся ситуацией мы с вами должны выполнять свои должностные обязанности", - сказал Бжания.
Он поручил Правительству обеспечить платежи за поставляемую из России электроэнергию, социальные и пенсионные выплаты, а также стабильное функционирование медучреждений Абхазии.