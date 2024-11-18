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Бжания провел совещание с членами правительства и главами администраций районов

Бжания провел совещание с членами правительства и главами администраций районов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения, функционирование объектов социальной инфраструктуры обсудил Аслан Бжания на совещании... 18.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-18T18:11+0300

2024-11-18T18:11+0300

2024-11-18T18:11+0300

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кабинет министров абхазии

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения, функционирование объектов социальной инфраструктуры обсудил Аслан Бжания на совещании с вице-президентом Бадрой Гунба, премьер-министром Александром Анкваб, главами ведомств и районов.Он поручил Правительству обеспечить платежи за поставляемую из России электроэнергию, социальные и пенсионные выплаты, а также стабильное функционирование медучреждений Абхазии.

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Sputnik Абхазия

абхазия, политика, кабинет министров абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года