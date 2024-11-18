https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/neizvestnye-pytalis-zakhvatit-abkhazskoe-televidenie-1052906432.html

Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение

Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение, сообщил Инфоцентр президента со ссылкой на руководство телеканала. 18.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-18T09:00+0300

2024-11-18T09:00+0300

2024-11-18T09:53+0300

в абхазии

абхазия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051482582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8208b76618e3f87b8850370e9a0571cf.jpg

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение, сообщил Инфоцентр президента со ссылкой на руководство телеканала. К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием, отмечает Инфоцентр. "Для предотвращения проникновения на охраняемую территорию сотрудники службы охраны были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Данные действия позволили стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта", — говорится в сообщении.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года