https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/neizvestnye-pytalis-zakhvatit-abkhazskoe-televidenie-1052906432.html
Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение
Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение, сообщил Инфоцентр президента со ссылкой на руководство телеканала. 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T09:00+0300
2024-11-18T09:00+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение, сообщил Инфоцентр президента со ссылкой на руководство телеканала. К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием, отмечает Инфоцентр. "Для предотвращения проникновения на охраняемую территорию сотрудники службы охраны были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Данные действия позволили стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта", — говорится в сообщении.
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение
09:00 18.11.2024 (обновлено: 09:53 18.11.2024)
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Неизвестные пытались захватить Абхазское телевидение, сообщил Инфоцентр президента со ссылкой на руководство телеканала.
К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием, отмечает Инфоцентр.
"Для предотвращения проникновения на охраняемую территорию сотрудники службы охраны были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Данные действия позволили стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта", — говорится в сообщении.