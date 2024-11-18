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Переговоры между властью и оппозицией начались в Минобороны Абхазии
Переговоры между властью и оппозицией начались в Минобороны Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Переговоры между властью и оппозицией пройдут в Министерстве обороны Абхазии, рассказал член координационного совета Адгур Ардзинба. 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T18:19+0300
2024-11-18T18:19+0300
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в абхазии
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политика
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Переговоры между властью и оппозицией пройдут в Министерстве обороны Абхазии, рассказал член координационного совета Адгур Ардзинба. Со стороны властей в переговорах примут участие вице-президент Бадра Гунба, член Общественной палаты Давид Пилия и председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция. Координационный совет будут представлять — лидер АНД Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа.
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, министерство обороны абхазии
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, министерство обороны абхазии
Переговоры между властью и оппозицией начались в Минобороны Абхазии
18:19 18.11.2024 (обновлено: 18:20 18.11.2024)
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Переговоры между властью и оппозицией пройдут в Министерстве обороны Абхазии, рассказал член координационного совета Адгур Ардзинба.
Со стороны властей в переговорах примут участие вице-президент Бадра Гунба, член Общественной палаты Давид Пилия и председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.
Координационный совет будут представлять — лидер АНД Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа.