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Переговоры между властью и оппозицией начались в Минобороны Абхазии

Переговоры между властью и оппозицией начались в Минобороны Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Переговоры между властью и оппозицией пройдут в Министерстве обороны Абхазии, рассказал член координационного совета Адгур Ардзинба. 18.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-18T18:20+0300

в абхазии

абхазия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

политика

министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Переговоры между властью и оппозицией пройдут в Министерстве обороны Абхазии, рассказал член координационного совета Адгур Ардзинба. Со стороны властей в переговорах примут участие вице-президент Бадра Гунба, член Общественной палаты Давид Пилия и председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция. Координационный совет будут представлять — лидер АНД Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа.

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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, министерство обороны абхазии