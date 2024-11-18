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Песков назвал отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики
Песков назвал отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T12:39+0300
2024-11-18T12:39+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что Россия выступает за нормализацию обстановки, чтобы она оставалась в конституционном русле.
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дмитрий песков, россия, абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика
дмитрий песков, россия, абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика
Песков назвал отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики
12:39 18.11.2024 (обновлено: 13:27 18.11.2024)
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Двусторонние отношения Россия – Абхазия – это очень важный приоритет нашей внешней политики", – сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле воспринимают напряженную ситуацию в Абхазии.
Он отметил, что Россия выступает за нормализацию обстановки, чтобы она оставалась в конституционном русле.