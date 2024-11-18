Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/peskov-nazval-otnosheniya-rossii-i-abkhazii-prioritetom-vneshney-politiki-1052906980.html
Песков назвал отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики
Песков назвал отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T12:39+0300
2024-11-18T13:27+0300
в абхазии
дмитрий песков
россия
абхазия
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037411243_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9bf2b618292d9bb1540bbaa91a413eba.jpg
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что Россия выступает за нормализацию обстановки, чтобы она оставалась в конституционном русле.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037411243_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_171ce9eb80317062100dc954900eb8d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков, россия, абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика
дмитрий песков, россия, абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика

Песков назвал отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики

12:39 18.11.2024 (обновлено: 13:27 18.11.2024)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Двусторонние отношения Россия – Абхазия – это очень важный приоритет нашей внешней политики", – сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле воспринимают напряженную ситуацию в Абхазии.

Он отметил, что Россия выступает за нормализацию обстановки, чтобы она оставалась в конституционном русле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0