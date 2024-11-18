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Российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию
Российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. До 1,6 миллиона туристов могли бы отправиться в Абхазию летом 2025 года, по прогнозам туроператоров, но многие отменяют бронирование... 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T15:55+0300
2024-11-18T15:55+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. До 1,6 миллиона туристов могли бы отправиться в Абхазию летом 2025 года, по прогнозам туроператоров, но многие отменяют бронирование на фоне протестов в стране.Как пишет АТОР, отдых в республике на лето уже запланировали порядка 100-120 тысяч человек.Отмечается, что наряду с курортами Краснодарского края и Крыма Абхазия на данный момент входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая, в зависимости от компании, 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.
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туристы, отдых в абхазии, абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
туристы, отдых в абхазии, абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию
15:55 18.11.2024 (обновлено: 16:02 18.11.2024)
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. До 1,6 миллиона туристов могли бы отправиться в Абхазию летом 2025 года, по прогнозам туроператоров, но многие отменяют бронирование на фоне протестов в стране.
Как пишет АТОР, отдых в республике на лето уже запланировали порядка 100-120 тысяч человек.
"Беспорядки и политическая нестабильность в регионе заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период", – сообщили в ассоциации.
Отмечается, что наряду с курортами Краснодарского края и Крыма Абхазия на данный момент входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая, в зависимости от компании, 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.