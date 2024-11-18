https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/rossiyskie-turisty-nachali-otmenyat-zabronirovannye-na-leto-tury-v-abkhaziyu--1052908242.html

Российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию

Российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. До 1,6 миллиона туристов могли бы отправиться в Абхазию летом 2025 года, по прогнозам туроператоров, но многие отменяют бронирование... 18.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-18T15:55+0300

2024-11-18T16:02+0300

в абхазии

туристы

отдых в абхазии

абхазия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. До 1,6 миллиона туристов могли бы отправиться в Абхазию летом 2025 года, по прогнозам туроператоров, но многие отменяют бронирование на фоне протестов в стране.Как пишет АТОР, отдых в республике на лето уже запланировали порядка 100-120 тысяч человек.Отмечается, что наряду с курортами Краснодарского края и Крыма Абхазия на данный момент входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая, в зависимости от компании, 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туристы, отдых в абхазии, абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года