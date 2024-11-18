https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/sotrudnikov-korpusa-kabmina-na-ulitse-lakoba-v-sukhume-ne-propuskayut-v-zdanie-1052907090.html
Сотрудников корпуса Кабмина на улице Лакоба в Сухуме не пропускают в здание
Сотрудников корпуса Кабмина на улице Лакоба в Сухуме не пропускают в здание
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В корпус Кабинета министров, расположенный на улице Лакоба, никого не пропускают. 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T12:42+0300
2024-11-18T12:42+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В корпус Кабинета министров, расположенный на улице Лакоба, никого не пропускают. Минсельхоз страны сегодня не работает, но держит на контроле реализацию программ по развитию сельского хозяйства. В МИДе отметили, что в связи со сложившейся ситуацией понедельник объявлен нерабочим днем. Получить информацию о работе Минэка и Минфина не удалось. Тем временем сотрудники ведомств, расположенных в корпусе Кабмина на улице Званба, находятся на рабочих местах. Пресс-служба Минпросвещения республики сообщила Sputnik, что сотрудники находятся на местах за исключением тех, кто в отпуске и на больничном. Работе ведомства никто не препятствует. Сотрудники Минюста также на работе. Как отметили в пресс-службе, обстановка спокойная.
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, оппозиция, кабмин абхазии
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, оппозиция, кабмин абхазии
Сотрудников корпуса Кабмина на улице Лакоба в Сухуме не пропускают в здание
12:42 18.11.2024 (обновлено: 13:28 18.11.2024)
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В корпус Кабинета министров, расположенный на улице Лакоба, никого не пропускают.
Как уточнили Sputnik в Минкульте Абхазии, центральный аппарат ведомства работает в удаленном режиме. Мероприятия, запланированные на этой неделе, перенесены на неопределенный срок. Образовательные учреждения культуры работают в штатном режиме.
Минсельхоз страны сегодня не работает, но держит на контроле реализацию программ по развитию сельского хозяйства.
В МИДе отметили, что в связи со сложившейся ситуацией понедельник объявлен нерабочим днем.
Получить информацию о работе Минэка и Минфина не удалось.
Тем временем сотрудники ведомств, расположенных в корпусе Кабмина на улице Званба, находятся на рабочих местах.
Пресс-служба Минпросвещения республики сообщила Sputnik, что сотрудники находятся на местах за исключением тех, кто в отпуске и на больничном. Работе ведомства никто не препятствует.
Сотрудники Минюста также на работе. Как отметили в пресс-службе, обстановка спокойная.