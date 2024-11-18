https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/takie-obstoyatelstva-taniya-i-migranyan-o-reformirovanii-politicheskoy-sistemy-abkhazii----1052909264.html

Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии

Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии

Sputnik Абхазия

Четвертый день продолжаются протесты в Абхазии, комплекс правительственных зданий остается под контролем оппозиционных сил. Требование об отставке Аслана... 18.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-18T16:22+0300

2024-11-18T16:22+0300

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Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии

Четвертый день продолжаются протесты в Абхазии, комплекс правительственных зданий остается под контролем оппозиционных сил. Требование об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие готовы только после его выполнения.Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания и российский историк, профессор МГИМО, почетный доктор АГУ Андраник Мигранян в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о глубинных причинах кризиса в стране и о том, какие реформы помогут избежать его в будущем.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, политическая ситуация в абхазии, аудио