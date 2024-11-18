https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/takie-obstoyatelstva-taniya-i-migranyan-o-reformirovanii-politicheskoy-sistemy-abkhazii----1052909264.html
Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии
Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии
Sputnik Абхазия
Четвертый день продолжаются протесты в Абхазии, комплекс правительственных зданий остается под контролем оппозиционных сил. Требование об отставке Аслана... 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T16:22+0300
2024-11-18T16:22+0300
2024-11-18T16:26+0300
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Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии
Четвертый день продолжаются протесты в Абхазии, комплекс правительственных зданий остается под контролем оппозиционных сил. Требование об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие готовы только после его выполнения.Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания и российский историк, профессор МГИМО, почетный доктор АГУ Андраник Мигранян в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о глубинных причинах кризиса в стране и о том, какие реформы помогут избежать его в будущем.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, политическая ситуация в абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, политическая ситуация в абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Тания и Мигранян о реформировании политической системы Абхазии
16:22 18.11.2024 (обновлено: 16:26 18.11.2024)
Четвертый день продолжаются протесты в Абхазии, комплекс правительственных зданий остается под контролем оппозиционных сил. Требование об отставке Аслана Бжания остается неизменным. Покинуть комплекс правительственных зданий протестующие готовы только после его выполнения.
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания и российский историк, профессор МГИМО, почетный доктор АГУ Андраник Мигранян в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о глубинных причинах кризиса в стране и о том, какие реформы помогут избежать его в будущем.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.