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Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам
Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам сегодня не позднее 18:00. 18.11.2024, Sputnik Абхазия
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парламент абхазии
политика
оппозиция
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам сегодня не позднее 18:00. Аслан Бжания обсудил сложившуюся в стране ситуацию с группой депутатов, которых направили к президенту по итогам совещания в Парламенте.Депутаты решили организовать прямые переговоры между властью и оппозицией при посредничестве Парламента Абхазии, заявил спикер Лаша Ашуба. Он добавил, что удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования обстановки. Член координационного совета оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протестующие покинут комплекс правительственных зданий, когда Аслан Бжания уйдет в отставку, власти и оппозиция наладят политический диалог.Ранее сообщалось, что в корпус Кабинета министров, расположенный на улице Лакоба, никого не пропускают. А сотрудники ведомств, расположенных в корпусе Кабмина на улице Званба, находятся на рабочих местах.Ардзинба отметил, что ведомства республики, чья деятельность направлена на жизнеобеспечение государства, работают в штатном режиме.
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абхазия, парламент абхазии, политика, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, парламент абхазии, политика, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам

15:30 18.11.2024 (обновлено: 16:01 18.11.2024)
© Foto / Пресс-служба Парламента Абхазии Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам
 Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2024
© Foto / Пресс-служба Парламента Абхазии
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам сегодня не позднее 18:00.
Аслан Бжания обсудил сложившуюся в стране ситуацию с группой депутатов, которых направили к президенту по итогам совещания в Парламенте.
Депутаты решили организовать прямые переговоры между властью и оппозицией при посредничестве Парламента Абхазии, заявил спикер Лаша Ашуба.
Он добавил, что удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования обстановки.
"Депутаты на протяжении этих дней, с вечера пятницы, проводили консультации с оппозиционными силами, представителями власти и президентом Абхазии о сложившейся ситуации и выходе из нее", — сказал спикер.
Член координационного совета оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протестующие покинут комплекс правительственных зданий, когда Аслан Бжания уйдет в отставку, власти и оппозиция наладят политический диалог.
Ранее сообщалось, что в корпус Кабинета министров, расположенный на улице Лакоба, никого не пропускают. А сотрудники ведомств, расположенных в корпусе Кабмина на улице Званба, находятся на рабочих местах.
Ардзинба отметил, что ведомства республики, чья деятельность направлена на жизнеобеспечение государства, работают в штатном режиме.
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