https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/vlast-i-oppozitsiya-v-abkhazii-sformiruyut-delegatsii-i-pristupyat-k-peregovoram-1052908540.html
Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам
Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам сегодня не позднее 18:00. 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T15:30+0300
2024-11-18T15:30+0300
2024-11-18T16:01+0300
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
политика
оппозиция
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/12/1052908374_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0505acebef67b84f5e916738bcc4709a.jpg
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам сегодня не позднее 18:00. Аслан Бжания обсудил сложившуюся в стране ситуацию с группой депутатов, которых направили к президенту по итогам совещания в Парламенте.Депутаты решили организовать прямые переговоры между властью и оппозицией при посредничестве Парламента Абхазии, заявил спикер Лаша Ашуба. Он добавил, что удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования обстановки. Член координационного совета оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протестующие покинут комплекс правительственных зданий, когда Аслан Бжания уйдет в отставку, власти и оппозиция наладят политический диалог.Ранее сообщалось, что в корпус Кабинета министров, расположенный на улице Лакоба, никого не пропускают. А сотрудники ведомств, расположенных в корпусе Кабмина на улице Званба, находятся на рабочих местах.Ардзинба отметил, что ведомства республики, чья деятельность направлена на жизнеобеспечение государства, работают в штатном режиме.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/12/1052908374_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_54aaf159a2c5485581089d6c609954a6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, парламент абхазии, политика, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, парламент абхазии, политика, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Власть и оппозиция в Абхазии сформируют делегации и приступят к переговорам сегодня не позднее 18:00.
Аслан Бжания обсудил сложившуюся в стране ситуацию с группой депутатов, которых направили к президенту по итогам совещания в Парламенте.
Депутаты решили организовать прямые переговоры между властью и оппозицией при посредничестве Парламента Абхазии, заявил спикер Лаша Ашуба.
Он добавил, что удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования обстановки.
"Депутаты на протяжении этих дней, с вечера пятницы, проводили консультации с оппозиционными силами, представителями власти и президентом Абхазии о сложившейся ситуации и выходе из нее", — сказал спикер.
Член координационного совета оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протестующие покинут комплекс правительственных зданий, когда Аслан Бжания уйдет в отставку, власти и оппозиция наладят политический диалог.
Ранее сообщалось, что в корпус Кабинета министров, расположенный на улице Лакоба, никого не пропускают. А сотрудники ведомств, расположенных в корпусе Кабмина на улице Званба, находятся на рабочих местах.
Ардзинба отметил, что ведомства республики, чья деятельность направлена на жизнеобеспечение государства, работают в штатном режиме.