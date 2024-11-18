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Взаимный интерес: Сальников и Куланба о молодежной политике

Взаимный интерес: Сальников и Куланба о молодежной политике

Sputnik Абхазия

В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Главный... 18.11.2024, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Сальников и Куламба о молодежной политике Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Сальников и Куламба о молодежной политике

В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Главный специалист по международным вопросам Госкомспорта Абхазии Саид Куланба и лектор российского общества "Знание" и руководитель двух некоммерческих организаций в сфере молодежной политики Даниил Сальников в эфире радио Sputnik рассказали, какие темы звучат на семинаре. Слушайте подкаст.

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