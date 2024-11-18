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Взаимный интерес: Сальников и Куланба о молодежной политике
Взаимный интерес: Сальников и Куланба о молодежной политике
Sputnik Абхазия
В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Главный... 18.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-18T11:44+0300
2024-11-18T11:44+0300
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Взаимный интерес: Сальников и Куламба о молодежной политике
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Сальников и Куламба о молодежной политике
В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Главный специалист по международным вопросам Госкомспорта Абхазии Саид Куланба и лектор российского общества "Знание" и руководитель двух некоммерческих организаций в сфере молодежной политики Даниил Сальников в эфире радио Sputnik рассказали, какие темы звучат на семинаре. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, молодежная политика, аудио
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, молодежная политика, аудио
Взаимный интерес: Сальников и Куланба о молодежной политике
11:44 18.11.2024 (обновлено: 11:50 18.11.2024)
В Сухуме проходят образовательные семинары для молодых людей и специалистов в области молодежной политики. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи. Главный специалист по международным вопросам Госкомспорта Абхазии Саид Куланба и лектор российского общества "Знание" и руководитель двух некоммерческих организаций в сфере молодежной политики Даниил Сальников в эфире радио Sputnik рассказали, какие темы звучат на семинаре.