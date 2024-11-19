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Биография Бадры Гунба

Биография Бадры Гунба

Sputnik Абхазия

Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T13:44+0300

2024-11-19T13:44+0300

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абхазия

биографии

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Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года. В 2003 году окончил экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова (ныне – Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова) по специальности "бухгалтерский учет и аудит". В 2005-2006 годах прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса по специальности "организация правового обеспечения". Кандидат экономических наук (2007). С декабря 2003 года по февраль 2006 года – занимал различные должности в администрации Саратова. С апреля по июнь 2007 года – ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам администрации Саратова. С сентября 2007 года по январь 2009 года работал референтом по правовым вопросам Кабинета министров Республики Абхазия. С января 2009 года до октября 2011 года – заместитель министра культуры Республики Абхазия. С октября 2011 года по октябрь 2014 года – министр культуры Республики Абхазия. С 2015 года занимался предпринимательской деятельностью. 7 февраля 2020 года политические партии "Айтайра" и "Амцахара" рекомендовали Бадру Гунба в качестве кандидата в вице-президенты страны на президентских выборах 2020 года в команде Аслана Бжания. 22 марта 2020 года Аслан Бжания был избран президентом Абхазии. 23 апреля 2020 года Бадра Гунба вступил в должность вице-президента.

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