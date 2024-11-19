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Биография Валерия Бганба

Биография Валерия Бганба

Sputnik Абхазия

Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T13:07+0300

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валерий бганба

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Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района. В 1969 году окончил Бзыбскую школу №1. С 1971 по 1976 годы учился в Кубанском сельскохозяйственном институте. С 1976 по 1978 годы работал агрономом совхоза "Гардалинский" города Аргун Чечено-Ингушской АССР. С 1978 по 1979 годы работал агрономом Управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома. С 1979 по 1982 годы – второй секретарь Гагрского горкома комсомола. С 1982 по 1989 годы – начальник отдела сельского хозяйства Гагрского горкома партии. В 1989 году назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода и в том же году назначен председателем Гагрского агропромышленного объединения. В 1991 году избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоял в штабе по обороне города Гагра. В качестве депутата участвовал в работе Верховного Совета Республики Абхазии. В 1998 году избран председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году повторно избран председателем Собрания Гагрского района. С 2002 по 2006 годы — глава администрации Гагрского района. С 2006 по 2007 годы — директор санатория СП "Амра-Интернешнл". С 2007 по 2012 годы — депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию. 3 апреля 2012 года избран спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. С мая по сентябрь 2014 года исполнял обязанности президента Республики Абхазия. 18 сентября 2018 года назначен премьер-министром Республики Абхазия. 10 октября 2019 года после инаугурации вновь избранного президента Рауля Хаджимба Кабмин, согласно закону, сложил свои полномочия. 14 октября 2019 года Валерий Бганба был назначен премьер-министром республики во второй раз. 13 января 2020 года назначен Парламентом и.о. президента после отставки Рауля Хаджимба. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Женат, имеет двоих сыновей и дочь.

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