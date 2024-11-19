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Чирикба: повторяющиеся кризисы в Абхазии – это звенья одной цепи
Чирикба: повторяющиеся кризисы в Абхазии – это звенья одной цепи
Sputnik Абхазия
Политолог, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба о причинах протестов в республике и необходимости реформы... 19.11.2024, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Чирикба об истории протестов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Чирикба об истории протестов в Абхазии
Протесты в Абхазии имеют глубинные корни. С начала 2000 годов было несколько акций, в ходе которых глава государства вынужден был уйти в отставку. Почему так происходит и можно ли изменить ситуацию? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с политологом, директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеславом Чирикба.Слушайте подкаст.
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Чирикба: повторяющиеся кризисы в Абхазии – это звенья одной цепи

15:52 19.11.2024 (обновлено: 15:56 19.11.2024)
Радио
Такие обстоятельства: Чирикба об истории протестов в Абхазии
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Политолог, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба о причинах протестов в республике и необходимости реформы госуправления.
Протесты в Абхазии имеют глубинные корни. С начала 2000 годов было несколько акций, в ходе которых глава государства вынужден был уйти в отставку. Почему так происходит и можно ли изменить ситуацию? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с политологом, директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеславом Чирикба.

"У нас молодое государство, но политика турбулентна. Мы наблюдаем цикличность. Это говорит о том, что система дает сбой, требует пересмотра, редактирования. Нынешняя система была создана сразу после войны 1992-1993 годов и после этого не перестраивалась. Но никакое государство не может развиваться без реформ, это очевидно. Повторяющиеся кризисы в Абхазии – это все звенья одной цепи, говорящей о том, что система, которая сложилась, не соответствует нашему менталитету, нашему традиционному общественному строю, когда есть лишь один верховный руководитель, а обратной связи не видно. Это, я думаю, одна из главных причин", – сказал Чирикба.

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