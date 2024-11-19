Чирикба: повторяющиеся кризисы в Абхазии – это звенья одной цепи

"У нас молодое государство, но политика турбулентна. Мы наблюдаем цикличность. Это говорит о том, что система дает сбой, требует пересмотра, редактирования. Нынешняя система была создана сразу после войны 1992-1993 годов и после этого не перестраивалась. Но никакое государство не может развиваться без реформ, это очевидно. Повторяющиеся кризисы в Абхазии – это все звенья одной цепи, говорящей о том, что система, которая сложилась, не соответствует нашему менталитету, нашему традиционному общественному строю, когда есть лишь один верховный руководитель, а обратной связи не видно. Это, я думаю, одна из главных причин", – сказал Чирикба.