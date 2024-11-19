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Логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне презентовали в Москве
Логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне презентовали в Москве
Sputnik Абхазия
Центральный элемент логотипа – скульптура "Родина-мать зовет". Также он включает георгиевскую ленту, цифру "80" и слово "Победа". 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T14:53+0300
2024-11-19T14:53+0300
2024-11-19T14:58+0300
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне презентовали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.Его представил Народный артист России Владимир Машков. Он подчеркнул, что образ "Родины-матери" знаком каждому жителю постсоветского пространства с детства, он символизирует стойкость духа, объединяет людей разной веры и национальности. В преддверии памятной даты будут организованы всероссийские и международные акции, направленные на сохранение памяти о героических страницах истории и вклад народов СССР в Победу. Узнать о них подробнее можно будет на официальном сайте.
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великая отечественная война, новости
великая отечественная война, новости
Логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне презентовали в Москве
14:53 19.11.2024 (обновлено: 14:58 19.11.2024)
Центральный элемент логотипа – скульптура "Родина-мать зовет". Также он включает георгиевскую ленту, цифру "80" и слово "Победа".
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне презентовали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Его представил Народный артист России Владимир Машков.
Он подчеркнул, что образ "Родины-матери" знаком каждому жителю постсоветского пространства с детства, он символизирует стойкость духа, объединяет людей разной веры и национальности.
В преддверии памятной даты будут организованы всероссийские и международные акции, направленные на сохранение памяти о героических страницах истории и вклад народов СССР в Победу. Узнать о них подробнее можно будет на официальном сайте
.