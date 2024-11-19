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О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания

О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания

Sputnik Абхазия

19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

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19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании. В эксклюзивном интервью Sputnik бывший глава государства оценил итоги переговоров между властью и оппозицией, обозначил экономические проблемы страны и поделился планами на будущее.

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