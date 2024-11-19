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О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания
О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания
Sputnik Абхазия
19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T17:48+0300
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19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании. В эксклюзивном интервью Sputnik бывший глава государства оценил итоги переговоров между властью и оппозицией, обозначил экономические проблемы страны и поделился планами на будущее.
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абхазия, новости, аслан бжания, видео, мультимедиа, видео
О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания
Эксклюзив
19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании.
В эксклюзивном интервью Sputnik бывший глава государства оценил итоги переговоров между властью и оппозицией, обозначил экономические проблемы страны и поделился планами на будущее.