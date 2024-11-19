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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/o-peregovorakh-i-planakh-na-buduschee-eksklyuzivnoe-intervyu-aslana-bzhaniya-1052923716.html
О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания
О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания
Sputnik Абхазия
19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
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19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании. В эксклюзивном интервью Sputnik бывший глава государства оценил итоги переговоров между властью и оппозицией, обозначил экономические проблемы страны и поделился планами на будущее.
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абхазия, новости, аслан бжания, видео, мультимедиа, видео

О переговорах и планах на будущее: эксклюзивное интервью Аслана Бжания

17:48 19.11.2024
© Видео /Sputnik
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Эксклюзив
19 ноября Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. За это решение проголосовали 28 депутатов из 31 депутата, присутствовавших на заседании.
В эксклюзивном интервью Sputnik бывший глава государства оценил итоги переговоров между властью и оппозицией, обозначил экономические проблемы страны и поделился планами на будущее.
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