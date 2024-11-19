https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/parlament-abkhazii-prinyal-otstavku-prezidenta-aslana-bzhaniya-1052921428.html

Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания

Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания

Sputnik Абхазия

Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции, заключенным по итогам многочасовых переговоров. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T14:59+0300

2024-11-19T14:59+0300

2024-11-19T15:28+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/03/1051258332_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fda48776b044893229618efa2691eb87.jpg

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. Решение принималось тайным голосованием, для утверждения отставки требовалось конституционное большинство – 24 голоса. В счетную комиссию вошли депутаты Астамур Аршба, Бадрик Пилия и Батал Джопуа.В соответствии с Конституцией Абхазии исполняющим обязанности президента Абхазии стал вице-президент Бадра Гунба. Он будет занимать пост до проведения досрочных выборов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости