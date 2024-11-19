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Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания
Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания
Sputnik Абхазия
Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции, заключенным по итогам многочасовых переговоров. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T14:59+0300
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. Решение принималось тайным голосованием, для утверждения отставки требовалось конституционное большинство – 24 голоса. В счетную комиссию вошли депутаты Астамур Аршба, Бадрик Пилия и Батал Джопуа.В соответствии с Конституцией Абхазии исполняющим обязанности президента Абхазии стал вице-президент Бадра Гунба. Он будет занимать пост до проведения досрочных выборов.
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Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания
14:59 19.11.2024 (обновлено: 15:28 19.11.2024)
Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции, заключенным по итогам многочасовых переговоров.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания.
"За" проголосовали 28 депутатов из 31, присутствовавшего на заседании. Два бюллетеня признали недействительными.
Решение принималось тайным голосованием, для утверждения отставки требовалось конституционное большинство – 24 голоса. В счетную комиссию вошли депутаты Астамур Аршба, Бадрик Пилия и Батал Джопуа.
В соответствии с Конституцией Абхазии исполняющим обязанности президента Абхазии стал вице-президент Бадра Гунба.
Он будет занимать пост до проведения досрочных выборов.